Detalii secrete despre bona familiei Ceaușescu au ieșit la iveală. Ce era obligată să facă zilnic

Cei doi dictatori comuniști, Nicolae și Elena Ceaușescu au avut trei copii. Valentin, primul, Zoia al doilea copil și Nicu, venit al treilea pe lume. Conform unor declarații date de Ion Gheorghe Maurer, primii doi copii nu ar fi fost ai lui Nicolae Ceaușescu. Maurer făcea aceste afirmații în cartea publicată de Lavinia Betea, „Maurer și lumea de ieri – Mărturii despre stalinizarea României”.

De-a lungul timpului, pe marginea familiei celor doi, au existat diferite zvonuri și povești, precum cele relatate în cartea „Maurer și lumea de ieri – Mărturii despre stalinizarea României”, de Gheorghe Maurer.

În cartea scrisă de Lavinia Betea aflăm că într-adevăr Nicolae și Elena Ceaușescu se căsătoreau în 1947, la acel moment Elena fiind însărcinată cu Valentin. Doi ani mai târziu, în 1949 venea pe lume Zoia, iar în 1951 cel de-al treilea copil, Nicu, venea și el pe lume.

După ce Nicolae Ceaușescu ajunge în primul eșalon al PCR, precum era moda nomenclaturișitlor, decide să angajeze bonă pentru cei doi copii, Valentin și Zoia.

Așa se face că Cserey Ilona, în vârstă de 15 ani, o ardeleancă de etnie maghiară, ajunge în Capitală și rapid devine angajata familiei Ceaușescu. Micuța Ilona, cu ajutorul unei consătene, care lucra ca bucătăreasă, ajunge să se angajaeze în casa celor doi, unde rămâne timp de cinci ani.

Într-un interviu inedit, la mulți ani după dispariția celor doi dictatori, Nicolae și Elena Ceaușescu, Cserey Ilona a povestit celor de historia.ro despre cum a fost viața ei în casa celor doi, și despre cei doi copii ai familiei. Printre multele povești, Ilona a povestit despre cum era micuțul Valentin în zilele copilăriei.

„Se băga în toate, fugea, nu stătea locului o clipă. Când îl scoteam la plimbare, fugea, era aşa iute, m-am temut, ce mă fac dacă îl loveşte o maşină? Până am spus la doamna că nu mai merg cu el pe stradă. La grădiniţă îl duceam cu maşina. Peste drum de casă stătea o altă familie, unde lucra tot o fată de la noi. Valentin se ducea acolo. Fata a spălat ceva, a lăsat pe jos ligheanele cu apă fierbinte, el s-a dus şi a căzut în apă. Fata a început să ţipe “Vină, Iluş!”, când l-am scos, era tot opărit, tot s-a ars.

Aşa de tare m-am speriat, am început să plâng, nu ştiam ce să fac. Am dat telefon la părinţi, au venit imediat acasă, m-au întrebat “Ce-aţi făcut la copil?”. L-au dus imediat la spital. Eu am aşteptat acasă, stăteam şi plângeam, am vrut să plec, nu voiam să mă ducă la Miliţie… După un timp a venit domnul Ceauşescu, mi-a spus “Iluş, te rog să mergi cu mine la spital, copilul plânge, nu vrea să stea fără tine”. Am mers, am stat cu el două-trei săptămâni, până s-a vindecat.””, a povestit Cserey Ilona.