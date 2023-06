Detalii înfiorătoare despre Dana Roba, internată în spital după ce a fost bătută: ‘Poate muri în orice clipă’

Cazul Danei Roba a înfiorat o lume întreagă! Make-up artista a fost lovită în cap cu un ciocan de către soțul ei, rănile fiind atât de grave încât aceasta a ajuns la spital în stare de inconștiență. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de sora victimei. Care este starea acesteia, în prezent.

Dana Roba a trecut prin clipe de coșmar după ce a fost mutilată de către soțul și tatăl copiilor săi, Daniel Balaciu. La începutul lunii iunie, aceasta fost bătută cu bestialitate, până când a ajuns în comă. Leziunile provocate de loviturile cu ciocanul în cap au fost atât de mari, încât aceasta a avut nevoie de o operație pe creier.

Cazul make-up artistei în vârstă de 31 de ani a șocat opinia publică și a devastat familia vedetei. Aceasta a fost internată de urgență la un spital din Timișoara, la data de 5 iunie, în stare critică, acolo unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale ce a durat nouă ore.

Din fericire, operația a decurs bine, iar Dana Roba a ieșit din comă, pentru ea urmând acum o perioadă grea și lungă de recuperare. Sora vedetei, Lidia Roba, a declarat că starea acesteia continuă să fie una critică și făcut dezvăluiri copleșitoare despre urmările dezastruoase ale agresiunii.

Aceasta a mărturisit că sora ei a fost lovită de opt ori cu ciocanul în zona capului, astfel că nu mai are o parte din osul cranian și nici osul nasului. Dacă aceasta își va reveni complet, ea va avea nevoie de o operație de reconstrucție. D

”Când s-a întâmplat tragedia, Dana a primit în cap opt ciocane. Acum nu mai are o parte din craniu, în zona din față. Trebuie să i se facă reconstrucție în perioada care urmează, deci vă dați seama cât de riscantă este viața ei acum, ea poate muri în orice clipă.

O să fie externată zilele acestea, medicii o să îi reducă și tratamentul. Dana mai are nevoie de operații, pentru că ea încă mai are achii pe membranele de la creier. Ea acum vorbește, își amintește tot ce s-a întâmplat, dar medicii i-au dat tot timpul calmante să nu o afecteze acest lucru după operație.

Pentru că a încercat să se apere la cap, atunci când îi dădea cu ciocanul în cap, Dana a ținut mereu mâinile la cap, așa că și ele au fost foarte afectate, pentru că le are pe amândouă în ghips până la cot. Nu mai are nici păr în cap, nu mai are nici osul de la nas. E greu”, a spus Lidia Roba, pentru Click!.