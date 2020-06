Detalii de ultimă oră despre ce se întâmplă cu Adela Popescu la spital. Acum s-a aflat

Adela Popescu nu suferă de coronavirus. Vedeta TV are probleme de sănătate și se află de câteva zile sub atenta observație a medicilor. Adela Popescu a mers la doctor după ce a avut dureri în zona abdominală.

Detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a Adelei Popescu la spital. Ce s-a aflat acum

Întrucât o parte a presei a speculat că vedeta ar avea coronavirus, Adela Popescu a lămurit pe toată lumea, în direct din spital, la „Vorbește Lumea”, precum și pe Instagram că nu este infectată cu coronavirus, întrucât testul i-a ieșit negativ. Astfel, vedeta TV a pomenit cu ce probleme de sănătate de confruntă.

„În urma consultului mi s-a recomandat un computer tomograf și se pare că am o inflamație acolo unde se termină colonul și, în mod normal, ar începe apendicele. Protocolul, atunci când urmează să fii internat în spital, este să se facă și un test pentru a depista dacă ai sau nu COVID. Mi s-a făcut și mie, este negativ. Nu mă laud cu asta, doar că s-au făcut multe speculații că am lipsit de la emisiune și au apărut titluri în ziare cum că aș avea COVID. Nu am. Mai sunt și alte probleme de sănătate în țara asta și pe glob, nu numai această pandemie”, a spus Adela Popescu.

Adela Popescu își ține fanii virtuali la curent cu starea ei de sănătate

După cele câteva nopți petrecute în spital, Adela Popescu a postat noi fotografii pe instagram, la story, prin care a anunțat că se simte bine. „O nouă zi”, a scris Adela Popescu în dreptul unei imagini, iar Cove, colegul ei de la ”Vorbește Lumea”, a dezvăluit că vedeta se uită pe PRO TV.

„Adela Popescu se simte din ce în ce mai bine și ne urmărește”, a spus Cove la începutul emisiunii „Vorbește Lumea”.