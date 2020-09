Destinații pentru vacanțe în septembrie. Ce locuri poți vizita

O mare parte dintre români își păstrează concediul pentru luna septembrie. Motivul este acela că, indiferent de locație, în țară sau străinătate, prețurile sunt mai mici, aproape la jumătate, dacă nu cumva chiar mai jos. De asemenea, există destinații de vizitat în septembrie pentru toate gusturile. Vezi un pic mai jos ce locuri poți vizita în septembrie.

Destinații de vizitat în septembrie. Unde începe vara în plină toamnă

Cine alege să-și facă vacanța la începutul toamnei are de câștigat. Câștigul este unul în banii, întrucât în această lună prețurile la vacanțe sunt mult mai jos. Destinații de vizitat în septembrie sunt și în România, precum și în străinătate și toate sunt disponibile la aproape la jumătate de preț față de plin sezon.

Dacă mai este și timpul frumos, cum este în această perioadă, vacanța de neuitat este garantată și astfel râmân ceva bani și pentru vacanța de sărbătorile de iarnă.

Destinații pentru vacanțe în septembrie

Românii care nu au fost în vacanță până acum sau care vor să mai aibă parte de una, că tot este timpul foarte frumos, pot alege cu încredere litoralul românesc. Hotelierii au început deja reducerile de preț, care ajung și până la 50%.

”Tarifele mici şi vremea foarte bună care se anunţă în următoarea perioadă ne fac să credem că în următoarea lună litoralul va avea în continuare turişti. Sunt mulţi care au aşteptat aceste reduceri.

Din anii trecuţi am observat că până pe data de 15 septembrie turiştii au considerat că este sezon estival şi litoralul a fost plin. Chiar şi după această dată ne aşteptăm să vină turişti care vor să evite aglomeraţia din sezon şi să profite de cele mai mici tarife din an”, spunea Anca Nedea, directorul executiv al OPMCTA.

Ce locuri poți vizita în septembrie

Destinații de vizitat în spetembrie sunt cele din Grecia, țară preferată de români când vine vorba de litoral. Și acolo hotelierii au ieftinit vacanțele, iar timpul frumos în această țară se va mai menține mult timp de aici în colo.

Destinații de vizitat în septembrie, în Grecia, sunt, insula Thassos, Marble Beach, La Giola, Golden Beach, plaja Skala Prinos…etc. De asemenea, un alt avantaj pentru cei care vor alege destinatii de vizitat în septembrie din Grecia, pe lângă prețurile mai mici, riscul de infectare cu COVID-19 va fi unul mai mic, întrucât nu mai este puhoi de turiști ca în plin sezon estival.

Locuri idilice pentru vacanțe de toamnă

Destinatii de vizitat în septembrie se găsesc și în Egipt, Turcia, precum și la vecinii Bulgari. În primele două țări, destinațiile de vizitat în septembrie se pot întinde chiar până luna următoare, întrucât clima este una caldă.

„Egiptul a impus si el teste COVID-19, dar de abia de la finele lunii septembrie acesta devine bun de plaja pentru noi, pentru ca in perioada verii, temperaturile ating acolo 45 de grade si sunt resimtite undeva la 50 de grade, deci nu cred ca merge de plaja. Din acest motiv, octombrie si chiar noiembrie sunt lunile ideale pentru a face plaja in Hurghada si Sharm El-Sheikh„, a declarat Traian Bădulescu, consultant în turism. Turcia e regăsește cu siguranță printre destinatii de vizitat in septembrie.



De ce este indicat să treci Turcia la destinații de vizitat în septembrie

„Avantajul Turciei in acest moment este ca litoralul nostru deja da semne ca se inchide, iar la bulgari este cam aceeasi poveste. Asa ca turistii care sunt in cautarea verii pot merge in Turcia. In Antalya, romanii vor merge in continuare mai ales ca preturile vor fi mult mai mici decat în sezon”, a mai declarat Traian Bădulescu.