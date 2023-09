Destăinuirile lui Ovidiu Burcă. De ce a divorțat și de ce nu trăiește alături de mama copiilor săi

Ovidiu Burcă, antrenorul echipei Dinamo, a lăsat fotbalul deoparte și a vorbit deschis despre viața sa personală. Tehnicianul a dezvăluit de ce a divorțat de prima sa soție, dar și de ce nu mai trăiește alături de mama celor doi copii ai săi.

Ovidiu Burcă este considedrat antrenorul revelație după ce a reușit promavarea cu Dinamo după numai un an în care a jucat în Liga a doua. Acesta a uitat pțșin de fotbal și a decis să vorbească deschis despre viața sa personală și să facă dezvăluiri în premieră.

Antrenorul lui Dinamo a fost căsătorit cu Sandra, cu care era împreunp din liceu, îns căsnicia lor nu a rezistat și au divorțat. La mulți ani de la acel moment, Ovidiu Burcă a dezvăluit că mariajul său s-a încheiat după ce s-a lăsat de fotbal.

Și din punctul de vedere al relației pe care o aveam atunci, s-a terminat o căsnicie fix când am terminat cu fotbalul. A fost o schimbare totală. E o poveste mai lungă acolo, poate am proiectat niște lucruri care nu aveau fundament în viața reală. Poate și faptul că renunți la fotbal are un impact. Trebuie analizate împreună, cum ești ca om, ce fel de relație ai acasă”, a mărturisit Ovidiu Burcă în podcastul ”Tare de tot cu Viorel Grigoroiu”.

Ovidiu Burcă a vorbit și despre relația cu Adriana, femeia care i-a dăruit doi băieți, Oscar și Alexander, și cu care a fost împreună aproape șapte ani. Cei doi nu mai formează un cuplu, iar femeia s-a mutat de o jumătate de an în Spania pentru a crește copiii. Tehnicianul a spus că are o relație foarte bună cu aceștia, merge la ei când poate și vorbesc mereu pe video call.

”Nu e ușor să accepți schimbările astea, uneori ești pus în fața unor fapte pentru care nu ai o acceptare totală. Dar pe care viața le duce de o anumită manieră. Nu poți să te împotrivești.

Chiar dacă am fost apăsat că nu voi mai fi zi de zi alături de ei, am văzut și beneficiile. Faptul că am putut să mă dedic total unei meserii în care altfel nu ai nicio șansă. 24 din 24. Eu am această libertate, fără să am grija cumpărăturilor, a dusului copiilor la școală, a diverselor lucruri de făcut prin casă.

Eu și Adriana suntem conectați la nivel mental. Am fost împreună cam 7 ani. Relația noastră s-a terminat pentru că s-a terminat. Poate acum avem o relație mai profundă decât atunci când eram iubiți”, a mai spus Ovidiu Burcă.