Despărțirea momentului în showbiz! Fanii așteptau nunta, însă și-au spus adio după 7 ani de relație

După aproape un deceniu în care și-au fost alături, la bine și la greu, cei doi au decis să pornească pe drumuri separate. Vestea este greu de crezut pentru fanii care se așteptau să îi vadă în curând în fața altarului. Despărțirea momentului în showbiz!

După șapte ani de relație și o logodnă parcă desprinsă din povești, în Turcia, Nicoleta Nucă şi Alex Ursache s-au despărțit. Anunțul neașteptat a fost făcut chiar de vedetă, printr-un mesaj publicat pe o platformă de social media.

Nicoleta Nucă a precizat că decizia de a se separa a fost luată de comun acord și că nu a fost „o decizie impulsivă luată la nervi şi supărare, ci una agreată împreună după mult timp, discuţii şi încercări”.

„Cu părere de rău, vă anunţăm că eu şi Alex am ales de comun acord să o luăm pe drumuri diferite într-un mod matur, asumat şi amiabil. Aceasta nu este o decizie impulsivă luată la nervi şi supărare, ci una agreată împreună după mult timp, discuţii şi încercări, însă într-un final ne-am dat seama că we just grew apart.