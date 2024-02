Despărțire surpriză în showbizul românesc. L-a anunțat că încheie relația: ‘Am traume în spate’ VIDEO

Cu toate că formau un cuplu de foarte puțin timp, relația lor a stârnit un val de speculații și controverse, nu doar în rândul apropiaților, dar și în mediul online. Unii vedeau pasiune, sentimente profunde, alții, o mascaradă. Despărțirea lor a fost însă o mare surpriză și pentru susținătorii lor, dar și pentru cei care îi criticau. Ea a fost cea care a pus punct, și-a anunțat iubitul că încheie relația, în direct.

Iubirea și căutarea partenerului perfect sunt două dorințe pe care toți oamenii, din toate colțurile lumii, el au în suflet. Când găsirea lor în viața reală pare o misiune imposibilă, mulți apelează la o metodă ce poate fi considerată controversată. În trecut existau anunțurile matrimoniale, au fost înlocuite cu site-uri, acum cu aplicații pe telefon. O altă variantă, ce îți aduce și faimă, dar și câștiguri financiare, nu doar șansa de a-ți cunoaște jumătatea, o reprezintă emisiunile precum Mireasa.

Reality show-ul prezentat de Simona Gherghe la Antena 1 a devenit unul dintre preferatele oamenilor, un număr impresionant de oameni se uită zi de zi, trăind la intensitate mare fiecare eveniment din casa în care tineri și tinere încearcă să formeze cupluri, iar, la finalul competiției, se căsătoresc, unii plecând acasă și cu un premiul în valoare de 40.000 de euro.

În ultima săptămână, doi concurenți au reușit să dea toate așteptările peste cap. Antonia, cea care a dus o luptă crâncenă pentru inima lui Albert, a ajuns în brațele unui alt concurent. După un sărut în miez de noapte, ea și Valentin declarau că formează un cuplu. Tensiunile sunt tot mai mari în casă, puțini au crezut că relația lor este una reală, bazată pe sentimente sincere. Odată cu intrarea lui Valentin în cursa de eliminare, scandalul și-a făcut apariția între băieți.

După o ceartă ce a durat ore în șir, Valentin și Cristian și-au declarat război, totul a pornit de la faptul că cel din urmă și-a rugat susținătorii să îl sprijine pe cel cu care Valentin este în cursa de eliminare – Cristi. Acuzații rușinoase, amenințări, promisiuni că „săptămâna asta dau toate cărțile pe față, nu mai am nimic de pierdut, să cadă măștile”.

Cearta a continuat și în direct, iar Antonia nu a ezitat să se implice, acuzându-l și ea pe Cristian de falsitate. La un moment dat, un material ce o avea ca personaj principal a schimbat totul.

Într-o discuție cu fetele, Antonia susținea că s-a simțit presată să formeze cu un cuplu cu Valentin și că, de fapt, ea nu era pregătită emoțional, gândul ei fiind, în continuare, la Albert. În direct, în platoul emisiunii, tânăra a pus punct relației cu Valentin.

„E pur și simplu că sunt disperată să mă primească cineva! A fost o persoană care mi-a oferit ce-mi doream! Sunt doar traumele mele și disperarea de a fiubită de cineva! Nu și se pare că el m-a forțat să intru într-o relație. Voi v-ați gândit că Valentin m-a împins să formez un cuplu pentru a-și face un cuplu să nu iasă din competiție!

După ce am intrat în relație cu el m-a întrebat de ce vorbesc despre Albert! Nu sunt pregătită emoțional! Mie îmi place de Valentin, ne potrivim, dar ce pot să fac dacă nu simt 100%? Eu am niște trauma în spate! Am niște relații abuzive în care am fost! I-am zis că am nevoie de o pauză! Nu pot! Nu sunt pregătită! Așa până când? Puteam să o mai duc așa o săptămână”, a spus Antonia în discuția cu fetele.