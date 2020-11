Despărțire șocantă în showbiz! Și-au spus adio după 9 ani de relație și doi copii

Olivia Wilde și Jason Sudeikis s-au despărțit după 9 ani de relație, o logodnă de 7 și doi copii. Separarea s-a produs la începutul anului, spune o sursă din anturajul lor, citată de revista People.

Olivia Wilde și Jason Sudeikis, unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de la Hollywood, și-au încheiat relația, la nouă ani după ce au început să se întâlnească în noiembrie 2011, după ce s-au remarcat reciproc la o petrecere, și șapte ani după ce s-au logodit, în luna ianuarie 2013. În cazul în care vă întrebați dacă separarea lor a fost efectul carantinei, nu este așa. Vedeta Ted Lasso și directorul Booksmart s-ar fi separat la începutul anului 2020.

„Separarea s-a produs la începutul anului”, spune o sursă pentru revista People. „A fost amiabil și s-au transformat în doi părinți responsabili pentru copiii lor. Ei sunt prioritatea și inima relației”, a continuat aceasta.

Wilde și Sudeikis sunt părinții unui băiat în vârstă de șapte ani, Otis, și ai unei fetițe, Daisy, în vârstă de patru ani.

Cei doi au mai fost căsătoriți în trecut

Femeia a fost căsătorită cu regizorul italian-american Tan Ruspoli din 2003 până în 2011, în timp ce bărbatul a fost cu scenarista Kay Cannon din 2004 până în 2010.

„De fapt, am ieșit arătând mult mai tare decât sunt într-adevăr, pentru că am auzit prin viță de vie, prin prieteni comuni care nu erau tocmai cele mai bune prietene ale ei, care ar spune:„ Oh, știi, cred că se întâlnește cu cineva, „Așa că nu am făcut niciun fel de mișcări”, își amintea el în acel moment. „Eram foarte, foarte ocupat cu alte lucruri”, a povestit bărbatul într-un interviu din 2017 pentru ”The Late Late Show With Stephen Colbert”.

Fosta actriță House, la rândul ei, a descris modul în care separarea ei de Ruspoli a condus-o la Sudeikis, în povestea de copertă din aprilie 2013 a lui Marie Claire. „Dacă ai să cazi de pe cal, te întorci. Nu sunt un renunțător. M-am agățat cât mai mult timp, până când a fost mai dureros să rămân”.