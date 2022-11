Despărțire neașteptată în showbizul românesc. Ar fi încheiat relația cu logodnicul și a apărut cu alt bărbat

A avut loc o despărțire neașteptată în showbizul românesc. Vedeta ar fi încheiat relația cu logodnicul și, în plus, a apărut cu alt bărbat. Așadar, despre cine este vorba, vedeți în rândurile de mai jos ale articolului.

Cei doi păreau a fi foarte fericiți împreună, mai ales că erau căsătoriți în biserică, iar nunta urma să aibă loc anul viitor. Cu toate astea cuplul s-a despărțit, iar ea a fost văzută la brațul altui bărbat.

Cea care s-a despărțit de partenerul ei de viață este nimeni alta decât cântăreața Raluca Drăgoi, care a ales să meargă pe un alt drum, separat de Andrei.

Cuplul avea nunta programată pe data de 9 septembrie, 2023, astfel că totul s-a dus de râpă acum, mai ales că începuseră pregătirile. Acum, au apărut fotografii cu Raluca Drăgoi, alături de un alt bărbat. Acestea au fost surprinse în București, într-o benzinărie.

Cântăreața pare a fi foarte apropiată de bărbatul nescunoscut și se înțelege că nu sunt la prima întâlnire.

Fanilor Ralucăi Drăgoi nu le vine să creadă că aceasta nu mai este cu Andrei, în contextul în care aveau atâtea planuri împăreună și urmau aă devină un cuplu oficial.

În plus, Andrei se înțelegea foarte bine și cu părinții Ralucă Drgoi, aceștia considerându-l ca pe fiul lor. Andrei le ceruse acordul ca să se cacăstorească cu Raluca Drăgoi părinților acesteia. Acum, totul s-a spulberat.

Raluca Drăgoi dezvăluia cu mai mult timp în urmă că deja știa cum îi va fi rochia de mireasă din ziua nunții și aștepta mai repede ziua de 9 septembrie a anului viitor să devină oficial soția lui Andrei.

„Da, e adevărat, voi fi mireasă în 2023, nu am timp în 2022 ca să fiu și eu mireasă anul acesta. Împreună cu Andrei am consultat agenda când am putea avea și noi o zi liberă ca să fim miri: 09.09.2023”, spunea Raluca Drăgoi la Antena Stars.