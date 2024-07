Despărțire neașteptată în showbizul din România. Urmau să se căsătorească, dar au decis să își spună adio

După recentele zvonuri că Jador și Oana Ciocan și-ar fi încheiat relația, acum artistul a confirmat despărțirea. Jador și Oana Ciocan păreau extrem de fericiți și se pregăteau să facă un pasul cel mare spre altar, însă acum au decis să își spună adio.

Vestea vine după ce o perioadă în care nu au mai apărut împreună și au circulat speculații că nu mai sunt un cuplu.

Jador a confirmat că relația sa cu Oana Ciocan s-a încheiat printr-un mesaj scurt pe InstaStory, fără să ofere prea multe detalii.

„Da, este adevărat, eu și Oana nu mai suntem împreună”, a scris Jador pe InstaStory.

Într-un mesaj recent pe Instagram, Jador a explicat că expunerea excesivă a vieții personale i-a adus numeroase critici și injurii, ceea ce l-a determinat să opteze pentru discreție.

Această situație l-a convins să nu mai comenteze asupra aspectelor personale și să își păstreze viața privată departe de ochii publicului.

„Nu mai vreau să dau astfel de detalii din viața mea personală, pentru că cu cât mi-am expus mai mult viața personală, cu atât oamenii m-au criticat mai mult și cu atât am primit mai multe injurii, mai multe critici și lucruri care nu țin de mine. Și lucruri pe care eu le ofer oamenilor și am decis că viața mea personală este viața mea personală și nu voi mai spune nici da nici nu, nu voi comenta în niciun fel, am văzut știri, pur și simplu nu mai comentez despre acest subiect, este viața mea, nu vreau să o expun și sper că înțelegeți.

Oamenii care mă iubesc sper să înțeleagă că nu îmi mai doresc lucrul ăsta. Deci sper să înțelegeți că oamenii mă critică foarte ușor și nu mai vreau să dau detalii din viața asta”, a mărturisit Jador pe InstaStory.