Timp de peste o mie de ani, până la căderea sa în fața turcilor otomani în 1453, orașul Constantinopol a fost unul dintre cele mai mari centre urbane din lumea creștină. În centrul acestui oraș se afla Hagia Sophia, care înseamnă „Sfânta Înțelepciune” în limba greacă, una dintre cele mai iconice clădiri ale Constantinopolului.

Descoperirea uimitoare făcută în subsolurile Sfintei Sofia, biserica transformată în moschee din Istanbul

Structura actuală poate fi datată domniei împăratului Iustinian în secolul al VI-lea A.D., și este a treia construită pe șantier. În comparație cu predecesorii săi, bazilica lui Justinian a fost un obiect arhitectural și un monument al măreției imperiului și a împăratului. Nimeni nu poate nega că Sophia Hagia este într-adevăr o capodoperă. Totuși, ceea ce se află sub această structură poate fi la fel de interesant ca, dacă nu mai mult decât, ceea ce poate fi văzut deasupra solului.

Există argumente pentru existența unei zone extinse ascunse sub Sophia Hagia. De exemplu, este bine cunoscut faptul căașa-zisele cripte erau o caracteristică comună a arhitecturii bisericii din perioada creștină timpurie. Practica creștină de a îngropa morții în criptele de sub biserici era destul de distinctă de practica păgână de a îngropa morții în afara zidurilor orașului.

Două dintre cele mai importante biserici din lumea creștină din secolul al VI-lea A.D., adică Vechiul Sf. Petru din Roma și Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, aveau și ele o zonă subterană sub ele. În cazul primului, acesta a fost construit peste un cimitir și în apropierea unui templu al unui zeu etruscan, în timp ce cel din urmă a fost construit peste un templu dedicat zeiței grecești Afrodita.

Deoarece Hagia Sophia a fost una dintre cele mai importante biserici ale creștinătății, este de așteptat să aibă și o zonă subterană, la fel ca Old St. Peter și Biserica Sfântului Mormânt. Mai mult, este posibil ca la fel ca aceste două biserici, Hagia Sophia să fie construită și peste un templu păgân.

Cu toate acestea, nu se știe prea multe despre ce se află sub Hagia Sophia, în ciuda faptului că structura a fost cercetată de cercetători din 1935. Potrivit unei legende, Diavolul a fost întemnițat sub Hagia Sophia. Într-o altă, se spune că moaștele bizantine sunt ascunse de preoți în camerele secrete de sub biserică, înainte de cucerirea orașului de către otomani. Totuși, acestea sunt doar povești fără prea multe dovezi care să le sprijine.

Deși nu se află direct sub Hagia Sophia, binecunoscuta Cisternă Bazilică se află sub pământ la doar 150 de metri sud-vest de biserica antică și a fost construită de împăratul bizantin, Iustinian I, în A.D. 532. Această cisternă are 138 m lungime și 64,6 m lățime, acoperind o suprafață de aproape 1.000 de metri pătrați. Un efort incredibil de muncă a intrat în construcția sa, cu 336 coloane de marmură care susțin structura, fiecare măsurând 9 m înălțime și dispuse în 12 rânduri de 28 de coloane.

În 1937, cercetătorii au început un sondaj al zonei subterane chiar sub Hagia Sophia. Aceasta s-a încheiat prematur datorită începerii celui de-al Doilea Război Mondial. În 1945, s-a decis ca apa de sub Hagia Sophia să fie scoasă în scop de cercetare. Nivelul apei nu a scăzut, iar motorul pompei a ars, punând astfel capăt întreprinderii.

În 2005, a fost efectuat un sondaj asupra puțurilor din Hagia Sophia și din jurul acesteia, cu scopul de a înțelege funcția tunelurilor subterane și a sistemului de apă utilizate pentru clădire și zonele înconjurătoare. Sondajul a identificat nouă fântâni în interiorul și în jurul Hagia Sophia și în grădinile sale. Cinci dintre aceste fântâni conțineau încă apă, iar două au fost explorate de către echipă. În plus, au fost găsite și tuneluri, care au fost utilizate pentru a asigura ventilația și pentru a reduce umiditatea.

În 2009, cineastul Göksel Gülensoy a realizat un documentar care a explorat regiunea subterană a Hagiei Sophia. Echipa lui Gülensoy a avut voie să se scufunde în două rezervoare care conectau biserica cu Palatul Topkapi și Cisterna Subterană.

În apropierea fundului primului rezervor, scafandrii au găsit două bucăți groase de lemn, o găleată și un schelet de animale. În cel de-al doilea rezervor, echipa a descoperit o serie de baloane care datează din 1917, sticlă din candelabrele din Hagia Sophia, un lanț cu două inele la capăt și bucăți de vitralii. Se susține că baloanele au fost probabil aruncate de soldații britanici care încercau să obțină niște apă sfântă atunci când au invadat orașul în 1917.

Sondajul din 2005 și documentarul din 2009 sunt probabil primii pași spre o mai bună înțelegere a zonei subterane din Hagia Sophia. Cert este că ar fi nevoie de mult mai multe explorări și cercetări înainte ca secretele de sub Hagia Sophia să fie cedate.