Descoperirea făcută de un român la roșiile luate din magazin. Ce a observat l-a șocat: “Omoară cam tot”

Un român a făcut o descoperire șocantă legată de roșiile cumpărate din magazin. Bărbatul a povestit pe un grup de Facebook destinat agricultorilor că a observat un fenomen neașteptat și îngrijorător în legătură cu o roșie pe care a cumpărat-o. Constatările sale au stârnit un val de reacții și dezbateri în comunitatea online.

Ce a descoperit un român care a cumpărat roșii din magazin

Bărbatul a prezentat o roșie pe care o cumpărase acum mai bine de o lună și care, în mod surprinzător, nu a arătat niciun semn de degradare. Chiar și după ce a fost pusă într-un bazin special pentru compost timp de o săptămână, roșia a rămas intactă.

Bazinul respectiv era plin cu bacterii și ciuperci menite să descompună materialele organice, însă roșia a sfidat toate așteptările și a rămas neatinsă, în mijlocul unei grămezi de produse descompuse.

Bărbatul a postat și două fotografii cu roșia, însoțite de comentariul său: „Roșie cumpărată de mai bine de-o lună și de-o săptămână am pus-o la macerat. Nu știu ce bagă în ele, dar piersicile mele se strică în 3-4 zile după recoltare.

Controale se fac doar în piețe pentru a beli micul producător, iar în hypermarketuri se fac doar controale de fațadă. P.S. În bazin se află cam toate ciupercile și bacteriile care trebuiau de mult să descompună roșia, când colo roșia omoară cam tot ce se află în bazin”, informează Agrointel.

Reacțiile utilizatorilor online

Postarea bărbatului a atras zeci de comentarii, în care utilizatorii au oferit diverse ipoteze și experiențe similare. Unii au sugerat că ar putea fi vorba despre un soi special de roșie, conceput pentru a rezista cât mai mult timp pe rafturile magazinelor. Alții, însă, au fost de părere că tomatele sunt tratate cu atât de multe chimicale încât pot rezista luni întregi fără a prezenta semne de degradare.

Un internaut a comentat: ”În ziua de azi, roșiile țin mai mult decât lada”. O altă persoană a adăugat propria experiență: ”Eu am avut o roșie din supermarket căzută sub scaun în mașină, a stat acolo peste 6 luni de zile, când am găsit-o era puțin zbârcită, nici mucegaiul nu a mâncat-o… roșia aproape arata ca nouă, nu știu cu ce le stropesc, dar pot sta lejer la raft câteva luni de zile”.

O problemă tot mai des întâlnită

Deși mulți consumatori sunt obișnuiți să vadă produse proaspete și atrăgătoare pe rafturile supermarketurilor, descoperirea acestui bărbat ridică întrebări serioase cu privire la metodele folosite pentru a păstra aspectul și prospețimea fructelor și legumelor.

Fenomenul nu este unul izolat, iar mulți oameni au început să observe că produsele achiziționate din supermarketuri par a fi mai puțin naturale decât cele cultivate în propriile grădini.

