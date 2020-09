Descoperire uluitoare în casa lui Gheorghe Dincă! A filmat prin geam și a rămas mut de ce a găsit acolo VIDEO

Gheorghe Dincă este numele omului pronunțat în fiecare clipă de o țară întreagă. De mai bine de un an, el este personaj principal într-un serial care se derulează în timp real și la al cărui final pare greu de ajuns. Însă, revolta oamenilor asupra-i i-a cocoțat în vârful curiozității, astfel că, deși nu pot ajunge la adevăr, vizitează ”casa ororilor” din Caracal. Unul dintre ei a făcut și o descoperire despre care nu s-a vorbit intens: un tunel.

Un an de la crimele din Caracal. Filmare cu o parte importantă din casa lui Gheorghe Dincă

În urmă cu mai bine de un an, mecanicul auto de la marginea Caracalului avea să ajungă, peste noapte, în centrul atenției. De atunci, Dincă ține prima pagină a ziarelor, e subiect principal în diferite talk-show-uri și discuții de pe stradă. Cu toții sunt convinși că el este criminalul celor două fete, Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu, dar nimeni nu știe cu certitudine pe cine apără.

S-au făcut neîncetat verificări la casa lui Gheorghe Dincă. La parter, sunt trei încăperi și un hol. Două dintre camere sunt ticsite cu felurite obiecte, iar a treia este un dormitor. Încăperea nu are mai mult de 12 metri pătrați. Înăuntru se află un pat de fier și fereastra a fost acoperită cu bucăți de lemn.

Aici a fost sechestrată Alexandra Măceșanu. La etajul casei sunt două încăperi, descrise de cei care au intrat în locuința inculpatului în cazul Caracal drept depozite în care au fost găsite mai multe haine de femeie. Lipit de locuință se află și un garaj din interiorul căreia pleacă un canal, lung de aproape 3 metri, din care se coboară într-un tunel. La capătul acestuia există o încăpere mică sub pământ, în care anchetatorii au descoperit o saltea.

Tunelul a fost filmat recent de Robert Ionescu, un concurent de la Puterea Dragostei: „Aici se zice că și-a săpat pod pe sub casă. Uitați cum e înauntru, aici. Aici avea nu știu ce pod pe sub casă. E un tunel, vine așa și ajunge cam pe aici. Cel puțin așa am înțeles

Despre cazul Caracal

Dosarul crimelor de la Caracal a fost trimis în judecată cu puțin timp înainte de împlinirea a șase luni de la vestea morții Alexandrei Măceșanu, apoi a Luizei Melencu, cazul celei din urmă fiind legat de cel al primei asolescente. Datele oficiale, furnizate de DIICOT, parchetul anti-Maria care a investigat cazul, anunță că Dincă este cel care le-a ucis pe tinere. El este acuzat de uciderea, arderea, violarea, răpirea și maltrarea victimelor