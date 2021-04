Descoperire uluitoare făcută de un puști de 13 ani în curtea bunicilor. Istoricii spun că este o descoperire rară și extrem de valoroasă

Un copil de doar 13 ani a făcut o descoperire uluitoare, chiar în curtea bunicii sale. Acesta a găsit o statuetă, iar specialiștii spun că o asemenea piesă este foarte rară, dar și valoroasă. Statueta veche o reprezintă pe zeița romană Venus.

Alexandru Nicolae Mâncă are doar 13 ani. Locuiește împreună cu bunicii săi în comuna Probota, foarte aproape de municipiul Iași. În cursul zilei de 20 aprilie 2021, băiatul, împreună cu unchiul său, a găsit o statuetă de bronz reprezentând zeița romană Venus.

Statueta a fost predată la Direcția Județeană pentru Cultură Iași. Comoara a fost găsită chiar în curtea bunicilor, în timpul lucrărilor agricole de primăvară. Specialiștii spun că statueta este foarte rară, dar și valoroasă. Artefactul este vechi de aproximativ 2 mii de ani.

Conform colecționarilor și caselor de licitație, o asemenea statuetă trece de 6.000 de lire sterline, însă poate ajunge și la sume mult mai mari. Conform legii, cine a descoperit statueta și a predat-o, urmează să primească o sumă de bani, în 72 de ore, de la autorități.

Reporterii „BZI” au dialogat cu Alexandru, băiatul ce a descoperit artefactul cel rar.

„În timp ce era în grădină și făcea lucrări agricole de primăvară, bunica mea a scos din pământ statueta. A vrut să o arunce, dar când m-a chemat să o văd, i-am spus că nu se poate asta. Mi-am imaginat că e ceva special, deosebit… Am curățat-o și, în mai puțin de 72 de ore, așa cum spune Legea, am mers la Iași și am predat-o la Direcția Județeană pentru Cultură. Asta pentru că statueta trebuie pusă în valoare, evaluată de specialiști și expusă pentru a fi admirată”, a mărturisit Alexandru Nicolae Mâncă, băiatul de 13 ani care a făcut fabuloasa descoperire.