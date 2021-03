Descoperire șocantă într-un TIR, la Vama Nădlac. Ce avea șoferul în remorcă: „Am auzit ceva zgomote”

Un șofer de TIR din Prahova a avut parte de un șoc vineri dimineață, în Vama Nădlac, după ce a descoperit cinci imigranți în remorca sa. „Nu au fost violenți. Chiar mi-a fost milă de ei.”

Descoperire într-un TIR, la Vama Nădlac. Mergea cu libanezii în remorcă fără să-și dea seama

„Aseară am ajuns în vama Nădlac, având o cursă în Europa de Vest. Pentru că îmi expirase timpul de condus, am oprit într-o parcare foarte aproape de vamă. Pe la 4 dimineața, mi s-a părut că am auzit ceva zgomote, iar când s-a luminat de ziuă și am verificat remorca am dat peste cinci imigranți”, a povestit Dan Georgian pentru observatorulph.ro.

El a chemat de îndată autoritățile române, care au demarat procedurile legale: „Din câte am înțeles era vorba de tineri din Libia, care doreau să ajungă în Germania. Nu au fost violenți, dimpotrivă mi-a fost chiar milă de ei”.

Peste jumătate de pakistanezi au venit anul trecut în România

În primă fază, până în 2021, au fost angajați 500.000 de pakistanezi, dar vor veni și alții, pentru că România trece printr-o gravă criză de muncă. Sunt greu de găsit oameni care să lucreze în construcții, în inginerie, în informatică, dar și în industria hotelieră.

Primii 40.000 de pakistanezi, a spus ambasadorul român în Pakistan, au fost angajați ca șoferi. Și Germania a anunțat că va primi pakistanezi, dar unii experți, fiindcă aceștia vor fi angajați în domenii precum robotica sau mecanica cuantică.

La nivel mondial, România se clasează pe locul doi în privința ponderii angajatorilor care se confruntă cu deficitul de personal, fiind urmată doar de Japonia. La noi, patru din cinci angajatori își găsesc greu oameni cu care să lucreze, iar mecanicii, șoferii profesioniști și inginerii sunt cel mai dificil de găsit. În 2019, România era pregătită să primească 1 milion de oameni veniți din alte țări care să lucreze cu noi.