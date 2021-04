Descoperire șocantă într-un parizer de curcan. Ce conținea mezelul, de fapt. ANPC a dat amendă imediat

Atunci când cumpărăm un produs, oricare ar fi el, ne așteptăm să găsim în ambalaj ceea ce plătim. Numai că, uneori, avem marea surpriză ca, un parizer de curcan de exemplu, să nu conțină carne, ci cu totul alt incredient. Producătorii sunt obligați prin legislația în vigoare să vândă ceea scrie pe etichete. În cazul în care se descoperă nereguli majore pot fi amendați drastic de Protecția Consumatorului.

Suntem prea săraci ca să dăm bani mulți pe lucruri proaste, ar spune un englez. Proverbul este valabil pentru noi toți. Mai ales când vine vorba de mâncare. Nu este o surpriză atunci când auzim că nu-știu-ce producător este amendat pentru nereguli găsite la produsele comercializate. Dar, totuși, te-ai aștepta atunci când cumperi parizer de curcan, de exemplu, să fie mai multă carne și nu piele. Un astfel de caz s-a întâmplat în Vaslui.

În urma unor sesizări și, ulterior, al unui control făcut de Protecția Consumatorului, s-au descoperit nereguli la unul din produse. Produsul, parizer de curcan, avea trecut pe etichetă, ca și conținut, mai multă piele decât carne de curcan, spune cei de la ANPC.

În urma celor descoperite comisarii ANPC au amendat producătorul cu suma de 3.000 de lei. Ulterior firma amendată a contestat la Tribunalul Vaslui amenda, justificând procesul de producție pentru produs:

După primirea amenzii de 3.000 de lei, firma producătoare a acestui parizer de curcan, a contestat în justiție amenda. Cu toate explicațiile de ordin tehnic și cu toate celelalte argumente aduse firma a pierdut și în instanța de judecată de pe lângă Tribunalul Vaslui. Decizia judecătorilor este una definitivă și nu mai poate fi atacată în contecios.

”Instanţa reţine că produsul conţine că materii prime în primul rând „piele pasăre” (ingredientul fiind primul menţionat), apoi apă, carne pasăre separată mecanic, carne lucru curcan (10%).

Or, potrivit Anexei 1 din Ordinul menţionat (n.r. ordinul privind comercializarea produselor din carne) produsul ar fi trebuit să conţină ca materie primă, în primul rând, carne (după caz, carne porc, carne vită, oaie şi capra, pasăre sau carne provenită de la alte specii admise în consumul uman) şi, în subsidiar, alte ingrediente precum: carne de porc sau de pasăre separată mecanic, subproduse comestibile de abator (sorici, piele pasăre, ţesuturi conjunctive vită, sub formă de emulsie, etc.) „, arata Judecătoria Vaslui.