Descoperire șocantă în cazul fetiței de cinci ani, bătută și traumatizată de mamă. Sora copilei spune tot adevărul: „Este o satisfacere pentru ea”

În urmă cu puțin timp, un material video extrem de agresiv a șocat milioane de români. În filmare, o mamă își bătea și își umilea fetița de cinci ani pentru a-i face pe plac concubinului său. În urma publicării imaginilor îngrozitoare, femeia a ajuns în arestul poliției, acolo unde va fi reținută pentru 30 de zile. În cursul serii de marți, fata mai mare a agresoarei a povestit chinul în care copiii trăiesc de ani buni.

Invitată în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei”, moderată de Mihai Gâdea, la Antena3, Nicoleta, sora fetiței traumatizate de mamă a dat cărțile pe față și a povestit o parte din viața de calvar pe care fetele o trăiesc alături de mamă.

Aceasta a dezvălui că femeia era singură atunci când a filmat în repetate rânduri cum își snopește copilașul în bătaie, în ciuda rugăminâilor micuței de o lăsa în pace. Cu un sadism ieșit din comun, mama îi aplică fetiței mai multe lovituri și palme, în timp ce o ceartă pentru lucruri minore.

Potrivit declarației fiicei mai mari, femeia a recurs la aceste gesturi animalice la cererea unui bărbat, posibil concubin.

Povestirile tinerei sunt șocante, cu atât mai mult cu cât bătaia pare să fie tradiție în această familie. Nicoleta a povestit că și ea a fost bătută de mai multe ori, dar de bunică. De asemenea, ea nu are o explicație logică pentru gestul necugetat al femeilor, dar bănuiește că fac asta din plăcere.

Familia aceasta, parcă blestemată, ascunde o altă dramă: moartea surorii Nicoletei și a fetiței bătute de mamă. Potrivit tinerei, sora sa a fost călcată de mașină, după ce mama sa a pus-o să meargă să-i cumpere țigări.

Nicoleta povestește că în trecut, ea s-a prezentat la poliție pentru a le povesti oamenilor legii cum sunt bătute cu sălbătăcie ea și surrile sale, dar aceștia au trimis-o acasă, spunându-i că nu e treaba ei ceea ce face mama cu frații mai mici.

”Când am fost și am spus că eu și sora mea, care actual are 15 ani, am fost la Protecția Copilului. Despre cea mică a fost vorba când am mers la Poliție, anul trecut în decembrie, pentru că avea capul spart.

Iar cei de acolo m-au trimis acasă pe motiv că nu este treaba mea să mă bag ce face mama cu sora mea mai mică, să las părinții să facă ce vor cu copiii”, a mai declarat aceasta.