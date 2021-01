Descoperire ireală la Iași. Ce comoară avea acest bărbat în podul casei sale

Cum ar fi să vă treziți, peste noapte, cu o avere de peste 400.000 de euro? Sau cum ar fi să o găsiți pe fundul unui râu și să nu-i știți de fapt valoarea reală? Într-o astfel de situație a fost un localnic dintr-o comună ieșeană, Radu Zaina. Iar povestea lui, pe cât este incredibilă, pe atât este de adevărată.

Povestea incredibilă dar adevărată a ieșeanului Radu Zaina începe cu vreo trei ani în urmă. Împreună cu alți consăteni din comuna ieșeană Alexandru Ioan Cuza, Radu Zaina au plecat la scăldat, pe râul Siret. Radu Zaina povestește că a dat peste comoară întâmplător, pe fundul râului.

Omul a luat obiectul de metal, și ca un bun cetățean, Radu Zaina s-a dus cu el la șeful de post din comună. Nici Radu Zaina, dar nici polițistul comunei habar-n-aveau despre ce este vorba, și nici nu s-a cerut vreo expertiză. Astfel că ieșeanul nostru, Radu Zaina, s-a dus acasă, a băgat obiectul într-o pungă de plastic și l-a depozitat în podul casei. Și de-atunci nu s-a mai discutat problema în comună absolut deloc.

„În urmă cu vreo trei ani, mă aflam la scăldat împreună cu mai mulţi. Siretul trece foarte aproape de localitatea noastră. Am intrat în apă în jurul orei 14. Am intrat până la brâu. La un moment dat, cum călcam fundul apei, am agăţat cu un picior ceva de tablă.

M-am băgat în apă şi am ridicat obiectul respectiv. Am crezut iniţial că este un craniu de om. Coiful era plin de mâl galben în interior, cel mai probabil a fost adus de vreo viitură, de departe. Am mers la mal şi l-am spălat bine. Apoi m-am decis să îl duc la poliţie”, a declarat Radu Zaina pentru ziaruldeiasi.ro.