Descoperire înfiorătoare în Timișoara. Ce a găsit o familie pe malul apei: “Să ne ferească Dumnezeu!”

De cele mai multe ori, când ieșim în aer liber, bineînțeles, depinzând și de zona aleasă, nu de puține ori s-ar putea să avem surprize neplăcute care să implice și anumite vietăți care-și fac cuib în zonele respective.

Așa s-a întâmplat și cu o familie din Timișoara care a ales să se plimbe pe marului râului Bega, în plină zi. După lungă perioadă de izolare la domiciulu familia timișoreană a decis să facă o plimbare, dar nimic nu avea să anunțe ceea ce s-a întâmplat odaă ajunși pe malul râului.

În plimbarea lor au dat, la un moment dat, peste un ciub de șerpi. Nimeni nu s-ar fi gândit că aici, pe Bega, poți da peste așa ceva. Familia, compusă din soț, Cristian Munteanu, soția și copilul au rămas șocați de cele văzute. Nu le-a venit să creadă atunci când au dat peste zeci de șerpi de apă care e plimbau pe malșul râului nestingheriți. Mai grav este că zona respectivă, conform celor spuse de timișorean, este zonă de plimbare pentru familii și pentru cei cu animale de companie.

„Am ieşit la plimbare sâmbătă şi mergând pe malul Begăi am văzut această grămadă de şerpi. Zona este unde se află terasa MP Riverside. Mie nu mi-e frică de ei că știu că sunt de apă, dar am mai fost cu soţia şi cu copiii care au rămas uimiţi. Nu au mai văzut aşa ceva, nici eu nu am văzut până acum atât de mulți. Nu cred că este sigur să te plimbi pe malul Begăi în condiţiile astea, dar nici nu ai ce să le faci. Nu au încercat să atace, dar s-au speriat când ne-au văzut şi au început să plece. Erau peste 10 oricum”, a declarat Cristian Munteanu.