Deputat USR, afirmații categorice despre purtarea măştii în spaţii deschise: „Cifrele de infectare nu mai justifică purtarea măştii în aer liber în Suceava”

Deputatul USR, Radu Ciornei, este și medic specialist în imunologie. Părerea lui este că purtarea măștii în spații deschise nu se justifică în județul Suceava. Cifrele de infectare sunt scăzute, iar purtarea măștii nu ar trebuie să mai fie obligatorie.

Medic specialist în imunologie, despre purtarea măștii

Radu Ciornei este medic specialist în imunologie. El crede că cetățenii județului Suceava nu ar mai trebuie să poarte măști de protecție în aer liber. Folosirea ei nu se mai justifică, în contextul în care județul are cea mai mică rată de infectare din țară. Județul Suceava are o rată de infectare de sub 1 la mie.

„Dacă am fost primii în carantină dintre judeţe cred că acum ar trebui ca Suceava să fie primul judeţ în care se ridică o interdicţie majoră. Cer ca în judeţul Suceava să nu mai fie obligatorie purtarea măştii în aer liber”, a anunţat deputatul Radu Ciornei, pe contul său de Facebook.

Deputatul USR crede că cei din Comitetul Tehnico-Științific au această datorie față de cetățenii suceveni.

O avocată a contestat purtarea măștii în spații deschise

Avocata Minodora Ion este cea care a atacat în justiție prevederea prin care la Constanța a fost impusă purtarea măștii de protecție în spații deschise. Ea a reușit să câștige la Curtea de Apel București, însă a pierdut la Înalta Curte de Casație și Justiție. După ce a câștigat inițial procesul în fața Curții de Apel București, femeia susține că acest lucru îi dă și mai mult curaj.