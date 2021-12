Demisie șocantă în direct la TV. Prezentatoarea a anunțat plecarea: „Drumul nostru se încheie aici”

O demisie neașteptată a avut loc azi în platoul unei emisiuni de matinal, urmărite de telespectatori, după 9 ani petrecuți la această televiziune și după opt ani la cârma acestui matinal. Prezentatoarea și-a anunțat plecarea pe final de emisiune, mulțumindu-le colegilor și telespectatorilor.

O demisie pe final de an în televiziune. Celebra prezentatoare care își dă demisia după opt ani petrecuți „pe sticlă” este Ameri Nasrin, prezentatoarea emisiunii Star Matinal și Star Magazin. Ameri Nasrin lucrează de nouă ani la televiziunea Antena Stars, iar de opt ani era la cârma acestor două proiecte. Ameri Nasrin a făcut anunțul plecării sale în platoul emisiunii pe care o prezintă cu Dima Trofin.

„Toți oamenii îmi vor rămâne aici și aici (n. red. în inimă și în suflet). Personal, am opt ani de când sunt la cârma acestei minunate emisiuni, Star Matinal, Star Magazin, de asemenea, si sunt tare mandra, pentru ca am urcat treaptă cu treaptă, nu îmi este rușine să port o discuție cu mai marii televiziunii, pentru că și eu, la rândul meu, am învățat de la cei mai buni.

Altfel, tot ce ați văzut aici a depins de voi, (…) au fost opt ani intenși și totodată mă simt datoare să vă spun că astăzi se încheie și drumul meu la Antena Stars. Plec de aici cu gândul că vor rămâne în viața mea oameni. Personal, pentru mine anul 2022 este un an al schimbărilor”, a spus, în direct, frumoasa prezentatoare de televiziune.