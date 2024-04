Delia şi-a dezamăgit fanii din Miami. Ce i-au spus când au găsit uşile închise: „A fost anulat, nu au anunţat”

„De vreo două zile eu amețesc și nu se știe de ce. Am niște amețeli foarte ciudate, seamănă cu amețelile alea când te dai jos brusc din pat. Doar că eu le am pe tot parcursul zilei și durează câteva secunde și sunt o dată la cinci minute. Sunt bine, nu vă faceți griji.

Amețelile pe care le am durează două-trei secunde, sunt toată ziua, o dată la cinci minute și e ca un val de amețeală care pleacă din cap și nu pot să îmi explic ce e, n-am avut niciodată nicio amețeală. Eu n-am nimic niciodată, asta e faza care mă sperie. Jet lag la cinci zile după ce am ajuns în America? Dacă era jet lag, de ce n-am avut în primele zile? Și dorm bine, m-am hidratat bine, am luat B-uri, fier, am luat de toate. Amețelile astea le am de o zi jumate, sunt foarte ciudate, nu le înțeleg”, spunea Delia, pe social media.