Declarație de război. Ce gest au făcut iranienii pentru prima dată în istorie. Răspunsul lui Donald Trump sperie întreaga planetă

Ordinul lui Trump atrage după el un semnal extrem de serios. Ce au făcut iranienii pentru prima oară în istorie? Reacția lui Donald Trump depășește orice imaginație.

Iran e gata de război! Aceștia doresc să răzbune moartea generalului Qasem Soleimani, liderul Forței Quds, după ce acesta a fost asasinat în urma ordinului președintelui Statelor Unite ale Americii. Iranieii au oferit un semnal serios în acest sens arborând pentru prima dată în istorie steagul roșu deasupra unei moshei considerată loc sacru. Steagul roșu simbolizează începutul unui război sângeros în cultura arabă, conform Daily Mail. Steagul este arborat pe moscheea Jamkaram, loc sacru și sfânt în Orientul Mijlociu din Evul Mediu până în zilele noastre.

Iran unfurls red flag over mosque to signal they are ready for war

Red Flag is hoisted on top of Masjid E Jimkaran. Never before in the history of Iran has a red flag been hoisted on this most significant mosque in #Iran pic.twitter.com/IL85paMkQf

— Haqeeqat TV English (@HaqeeqatTVEng) 4 ianuarie 2020