Declarația halucinantă a lui Nicolae Guță după ce fiul său a fost prins drogat la volan. Cum i-a scuzat gestul

În noaptea de sâmbătă spre duminică, fiul celebrului manelist Nicolae Guță, Nicu Guță, a fost implicat într-un incident rutier în Petroșani. Potrivit poliției, acesta ar fi fost prins conducând sub influența substanțelor interzise, fiind observat de oamenii legii în momentul în care, mașina pe care o conducea a ieșit de pe partea carosabilă. La câteva ore după accident, Nicolae Guță a oferit primele declarații despre evenimentul în care fost implicat fiul său.

Într-un incident petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică, fiul celebrului manelist Nicolae Guță, Nicu Guță, a fost prins conducând sub influența drogurilor, după ce a scăpat volanul de sub control, în Petroșani, ajungând într-un șanț.

Polițiștii care patrulau în zonă au observat imediat accidentul și au decis să intervină. Potrivit unui comunicat emis de poliție, șoferul, în vârstă de 31 de ani, a manifestat un comportament agitat, fiind incoerent în momentul în care a fost oprit.

Testul de alcoolemie a indicat că tânărul nu consumase băuturi alcoolice, însă testul pentru substanțe interzise a ieșit pozitiv. Acest descoperire a dus la întocmirea unui dosar de cercetare penală împotriva lui Nicu Guță și la suspendarea imediată a dreptului său de a conduce autovehicule. În schimb, i-a fost eliberată o dovadă înlocuitoare, fără drept de circulație.

Celebrul cântăreț a fost contactat de jurnaliștii de la Antena Stars, fiind întrebat ce părere are despre gestul fiului său din prima căsnicie. Din păcate, cântărețul pare să fie resemnat cu privire la stilul de viață al tânărului, despre care spune că își face rău singur cu modul în care a ales să-și trăiască viața.

„Ce s-a întâmplat nu mă miră. Mi se pare totul normal și ok în modul în care își duce el viața, adică nu e viață, până la urmă. E distrugere de viață. El are probleme cu stația de calcul, la el nu merge stația de calcul, e defectă într-un mod în care nu se mai repară. (…) Are o viață nu haotică, dezastruoasă.

Dacă scriam cât am discutat cu el, probabil că ieșea un dosar, un milion de pagini.”, a transmis Nicolae Guță, potrivit sursei citate.