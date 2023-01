Declarația bombă care îl compromite pe Volodimir Zelenski. Ce a aflat liderul ucrainean înainte ca Putin să înceapă războiul

Apar informații neștiute până acum despre începutul războiului, cât și despre lucrurile pe care Volodimir Zelenski le-ar fi știut înainte de invazia rusească. Astfel, autorul Chris Whipplea dezvăluit în viitoarea sa carte „The Fight of His Life: Inside Joe Biden’s White House” relațiile care au existat între Ucraina și America înaintea războiului. Ce a făcut liderul ucrainean după aflare aunor informații importante?

Zelenski, avertizat cu privire la izbucnirea războiului

Ucraina și restul lumii au părut total surprinse de invazia rusă în Ucraina, odată cu izbucnirea războiului, astfel că impactul a părut să fie cu atât mai mare, cu cât oficialii din Occident „nu știau” nimic despre acest lucru.

La aproape un an de la izbucnirea conflictului sângeros, autorul Chris Whipple a scris în viitoarea sa carte „The Fight of His Life: Inside Joe Biden’s White House”, informații care ar putea genera semne de întrebare pentru toată lumea.

Acesta susține că directorul Agenției Centrale de Informații, Bill Burns, a călătorit la Kiev, chiar înainte de începerea războiului cu scopul de a-l informa pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre planul de asasinare al lui Vladimir Putin, scrie publicația The independent.

Autorul dezvăluie că liderul ucrainean ar fi primit un briefing clandestine de la directprul CIA în care era avertizat cu privire la faptul că viața sa este în pericol.

Într-o copie a cărții sale obținută de The Independent, Whipple a spus că Burns a mers la Kiev „pentru a-i verifica realitatea”.

Autorul a menționat că cel care a dorit ca Zelenski să afle ceea ce i se pregătește a fost chiar Joe, care l-ar fi însărcinat pe directorul CIA, un fost ambasador al SUA în Rusia, să-i transmită lui Zelenski „detalii precise despre comploturile rusești”.

„Acest lucru i-a atras imediat atenția lui Zelenski; a fost surprins, dezmeticit de această veste”, scrie autorul în cartea sa, în timp ce Zelenski a respins public avertismentele oficialilor americani privind cea maimare invazie terestră de la Al Doilea Război Mondial până în prezent.

Volodimir Zelenski, liderul cu mai multe vieți

În decursul celor 11 luni de război, viața lui Volodimir Zelenski ar fi fost în pericol, nu mai puțin de 12 ori, toate fiind tentative de ucidere de către forțele ruse, potrivit oficialilor ucraineni.

Potrivit scriitorului acestei cărți, două dintre salvările sale s-au datorat informațiilor americane împărtășite de Burns în timpul acelei vizite la Kiev, astfel că liderul ucrainean a luat în calcul avertismentele, luându-și măsuri de protecție în acest sens.

„Informațiile au fost atât de detaliate încât au ajutat forțele de securitate ale lui Zelenski să zădărnicească două tentative separate ale Rusiei asupra vieții sale”, a scris autorul.

Despre tentativele de ucidere ale liderului ucrainean a scris anul trecut și Cotidianul britanic „The Times”, astfel că, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care ar fi fost ameninţat direct de trupele cecene şi de mercenarii din gruparea Wagner, a scăpat după trei tentative de asasinat doar într-o săptămână.