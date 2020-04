Decizie șocantă a unor părinți de gemeni. Și-au numit copiii Covid și Corona. Cine sunt ei

Cele mai mari ”tendințe„ în lume sunt acum coronavirus și COVID-19, deci… de ce nu le-am transforma și în nume de bebeluși. Așa a gândit însă un cuplu indian care spune că și-a numit gemenii nou-născuți drept Corona și Covid, ca o schimbare de abordare în ce privește epidemia care mătură Globul.

Decizie șocantă a unor părinți de gemeni

Gemenii au ajuns pe lume pe data de 27 martie la Spitalul Ambedkar din Raipur, India Centrală, potrivit rapoartelor presei.

„Am fost binecuvântată cu gemenii – un băiat și o fată – în primele ore de pe 27 martie”, a declarat mama pe nume Preeti Varma către Agenția de presă India. „De acum le-am numit Covid și Corona”.

Preeti a ajuns la spital și a născut prin cezariană, din cauza complicațiilor, a doua zi dimineață, potrivit Shubhra Singh, un purtător de cuvânt al spitalului.

”Am dorit să facem ziua memorabilă”

„În termen de 45 de minute de la sosirea lor, nașterea s-a făcut cu succes”, a spus Singh pentru Press Trust of India. Preeti, în vârstă de 27 de ani, spune că ea și Vinay s-au hotărât asupra numelor, după ce personalul spitalului a început să le folosească pentru copii. „Nașterea s-a întâmplat după ce am întâmpinat mai multe dificultăți și, prin urmare, eu și soțul meu am dorit să facem ziua memorabilă”, a spus ea. „În sfârșit, am decis să le numim după pandemie.”

„Am dorit să ușurăm anxietatea și frica asociate acestor cuvinte și să facem și ocazia memorabilă”, a adăugat Verma într-un interviu acordat Express News. De atunci au fost externați din spital. „Atât mama cât și nou-născuții se descurcă bine”, a spus Singh.

Astfel că părinţii şi-au explicat gestul prin faptul că au vrut să dea o conotaţie mai pozitivă celor două cuvinte, Covid şi Corona, care descriu pandemia ce a inspirat spaima în omenire.