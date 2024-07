Decizie definitivă! Scărlătescu a câștigat procesul cu Antena 1: Câți bani are de primit după ce a semnat cu PRO TV

Încă o victorie a lui Cătălin Scărlătescu în procesul cu Antena 1. Postul de televiziune a pierdut procesul prin care cerea să i se interzică chef-ului să apară la MasterChef, la Pro TV. Ce sumă trebuie să îi plătească Antena acum.

Au trecut aproximativ nouă luni de când Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea au încheiat colaborarea cu Antena 1 și cu emisiunea Chefi la Cuțite. Postul TV a deschis mai multe procese pe numele lor, iar unul dintre ele viza apariția lor la un alt post TV. Recent, Curtea de Apel București a respins acțiunea Antenei Group de a-l bloca pe Scărlătescu să apară la Pro TV, în calitate de jurat la Masterchef.

Decizia este definitivă, iar magistrații au stabilit că Antena trebuie să le achite cheltuieli de judecată atât lui Cătălin Scărlătescu, cât și postului Pro TV. Juratul are de primit în urma procesului aproximativ 3.000 de euro, în timp ce postul cu care a semnat trebuie să primească 2.100 de euro din partea Antenei.

Pe lângă această inițiativă respinsă în instanță, mai sunt procesele pe fond. Antena ceruse ca Scărlătescu să nu poată avea nicio apariție media până la soluționarea proceselor de pe fond, însă Curtea de Apel a respins solicitarea.

Cătălin Scărlătescu a povestit, în instanță, cum a decurs colaborarea cu Antena 1 și cu producătoarea Mona Segall în ultimii ani. Bucătarul a spus că a fost nevoit să filmeze sezonul 11 de Chefi la Cuțite, apoi America Express, după care sezonul 12 al emisiunii culinare într-un interval de timp scurt. Când a refuzat să mai participe la filmările pentru sezonul 13, invocând oboseala, postul TV l-a dat în judecată, încercând să îl oblige să se întoarcă la emisiune.

”Imediat după ce s-au terminat filmările, am avut o discuţie interesantă cu reprezentantul Antenei 1. Eu am făcut trei emisiuni filmate într-un an de zile.

Nu aveam ce să prestez, dacă mi-a dat (n.r. producția) şase oameni cu care nu aveam chimie. Nu i-am ales eu. În majoritatea timpului, îmi spuneau în cască. În momentul în care vorbesc despre mâncare, poţi să-mi spui în cască ce vrei, eu tot spun ce cred. Iniţial, noi nu am spus că nu vom face sezonul 13 niciodată. Noi am cerut doar un singur sezon pe an. Noi am spus clar că am obosit.

Noi am spus că vrem să filmăm doar un sezon pe an. În luna septembrie au început presiunile. Florin Dumitrescu şi Sorin Bontea vor să petreacă timp cu familiile. Poate vreau şi eu să-mi întemeiez o familie. Nu pot să stau în an întreg în televiziune”, a declarat Cătălin Scărlătescu în instanță, potrivit paginademedia.ro.