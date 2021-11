Decizie de ultimă oră a autorităților în legătură cu mama Antoniei, fetița ucisă și incendiată în Arad

Apar informații noi în cazul crimei oribile din Arad, acolo unde o fetiță a fost ucisă și incendiată de iubitul mamei sale. În aceste zile, mama Antoniei, care în toată perioada tragediei se afla la maternitate pentru a naște al treilea copil, a fost audiată de procuri, iar în acest moment, oamenii legii au decis ce se va întâmpla cu drepturile părintești ale Sabinei.

În timp ce Florin Crișan, ucigașul Antoniei, se află în închisoare, după ce a recunoscut cumplita crimă, oamenii legii depun toate eforturile pentru a afla întreaga poveste a acestei familii lovite de soartă. Misterul morții cumplite al micuței de patru ani continuă să-i impulsioneze pe anchetatori să descopere tot adevărul despre fapta săvârșită de criminal, dar și despre istoricul familiei.

Sabrina, mama Antoniei a născut în urmă cu câteva zile o fetiță, acesta nebănuind nicio secundă chinul la care urmă să fie supusî fetița mai mare a acesteia, chiar de cel care i-a dăruit cel de-al treilea copil.

Potrivit autorităților, mama fetiței a aflat odată cu audierile despre întregul șir al evenmentelor, iar de atunci, nu-și poate reveni din șoc, fiind complet distrusă de moartea micuțului îngeraș.

În urmă cu puțin timp, reprezentații Protecției Copilului au dezvăluit că Sabrina are toate șansele să nu fie decăzută din drepturile părintești pentru ceilalți doi copii ai săi, ea fiind catalogată o mamă model, capabilă să le ofere iubire și o educație sănătoasă micuților.

„Mama este mai ok, dar mai are mult de lucru pentru a depăşi situaţia respectivă (…) Mama Antoniei, fetiţa ucisă cu o săptămână în urmă, are toate şansele să nu fie decăzută din drepturile părinteşti (…) Din observaţiile noastre, s-a purtat foarte bine cu copiiii, este grijulie faţă de copii. Considerăm că este o mamă care îşi iubeşte copiii”, a declarat Erika Stark, director DGASPC Arad, potrivit observatornews.ro