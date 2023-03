Decizia surpriză luată de Bianca Drăgușanu. Ce și-a făcut acum: „E vulgar”

Decizia surpriză luată de Bianca Drăgușanu. Influencerița în vârstă de 41 de ani reușește întotdeauna să-și ia fanii prin surprindere cu schimbările pe care le adoptă. În urmă cu puțin timp, celebra blondină a renunțat la un element diferențiator la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Ce a hotărât să facă focoasa vedetă.

Bianca Drăgușanu nu mai are nevoie de nicio prezentare. Influencerița în vârstă de 41 de ani este cunoscută datorită stilului să nonconformist și excentric. Se laudă este modelul de femeie împlinită pe toate planurile. Profesional, susține că o duce ca pe roate. Lucrurile n-ar sta diferit nici în viața personală, potrivit spuselor sale.

Focoasei blondine îi place să fie independentă. Nimic nu-i stă în cale când își propune să facă ceva. În urmă cu ceva vreme, Bianca Drăgușanu și-a făcut un tatuaj pe gât, nu foarte vizibil, însă cu care atunci a rezonat. În prezent, i-a surprins pe toți urmăritorii din mediul online cu decizia pe care a luat-o privind tatuajul său.

Bianca Drăgușanu are o comunitate de peste 1, 2 milioane de urmăritori pe platforma socială Instagram. Aici, blondina îi ține pe fanii săi la curent cu toate schimbările din viața sa profesională, precum și personală. În urmă cu puțin timp, vedeta le-a mărturisit tuturor ce decizie a luat privind tatuajul său de pe gât.

Blondina a ajuns la concluzia că tatuajul pe care îl are nu o mai reprezintă. Nu mai simte nimic față de el și, cu toate că nu este vizibil, a decis să renunțe la acesta. Pe contul său de Instagram, Bianca Drăgușanu a explicat că a trecut de câteva ori pragul specialiștilor pentru a urma o procedură cu laser, ca să-și șteargă tatuajul.

Bianca Drăgușanu le-a povestit internauților totul despre demersurile făcute pentru a scăpa de tatuajul de pe gât. A fost nevoie să respecte mai multe ședințe, la o perioadă de trei sau patru săptămâni. Procedurile de îndepărtare a desenului de pe piele nu au fost foarte dureroase, potrivit spuselor sale.

Fix 10 minute a durat prima ședință prin care am încercat să îmi scot un tatuaj pe care nu îl mai consider deloc sexy. Îl consider chiar vulgar. Iar pauzele între aceste ședințe de scos tatuajele sunt de 3-4 săptămâni”, a explicat Bianca Drăgușanu, pe contul său de Instagram.