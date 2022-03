Decizia Soranei Cîrstea care l-a supărat profund pe Ilie Năstase. Jucătoarea din Târgoviște s-a retras din echipa Româniai de Billie Jean King Cup, fosta Fed Cup, în 2018, după un conflict cu căpitanul de atunci al tricolorelor, Florin Segărceanu. Ea era așteptată să revină în echipă odată cu numirea lui Horia Tecău pe banca naționalei feminine. Dar, Sorana Cîrstea a transmis că acesta e un capitol închis pentru ea, astfel că România nu se va baza pe numărul 27 mondial în partida cu Polonia, din 15 și 16 aprilie.

Decizia Soranei Cîrstea care l-a supărat profund pe Ilie Năstase. Iubita lui Ion Ion Țiriac era așteptată să revină în echipa României înaintea confruntării cu Polonia din 15 și 16 aprilie, din deplasare. Meciul contează pentru barajul de calificare la turneul final al competiției.

Noul căpitan nejucător al tricolorelor, Horia Tecău, spera că o va putea convinge pe Sorana să se întoarcă în mijlocul fostelor sale colege. Între timp, el a confirmat prezența Simonei Halep în echipa ce va juca contra Poloniei Igăi Swiatek, în 15 și 16 aprilie, în deplasare. Sorana Cîrstea i-a transmis lui Tecău că pentru ea convocarea la echipa de BJK Cup este un capitol închis.

Decizia Soranei Cîrstea l-a supărat și dezamăgit pe Ilie Năstase, primul lider al clasamentului ATP. Dublul câștigător de Grand Slam a jucat, alături de Ion Țiriac, în trei finale ale Cupei Davis, în 1969, 1971 și 1972. În 1972, ultimul act a avut loc chiar la București, cu Salatiera de Argint pe masă, România pierzând cu 2-3 în fața reprezentativei SUA.

„Tecău are experiență, cunoaște fetele foarte bine. Chiar e prieten cu jucătoarele. El le cunoaște foarte bine. E un lucru bun! Dacă jucăm cu Polonia și jucăm la ei, e greu meciul. Depinde cine joacă, Dacă joacă Simona și cu Sorana, atunci avem șanse.

Asta e decizia ei (n.r – cea a Soranei Cîrstea)! Eu niciodată nu am refuzat să joc pentru România și domnul Țiriac la fel. Am făcut trei finale și la noi era dificil, pentru că la noi era challenge. Cel care câștiga cu un an înainte, stătea până jucam noi șapte meciuri, să jucăm cu ei în finală.

Eu aș juca pentru că e singura dată când poți juca pentru echipa națională. Când ești la individuale, nu joci pentru echipa națională”, a spus Ilie Năstase.