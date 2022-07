Decizia radicală luată de Gigi Becali. Oare îl mai crede cineva?

Decizia radicală luată de Gigi Becali. Patronul echipei FCSB, Gigi Becali, a anunţat, azi, după încheierea partidei din Georgia, cu scorul de 0-1, cu FC Saburtalo Tbilisi, în prima manşă a turului al doilea preliminar al Europa Conference League, că vrea să iasă din fotbal întrucât formaţia sa este fără valoare. Oare îl mai crede cineva?

„E adevărat că e ruşine, dar nu au fost să ne subjuge, că nu a fost 2, 3, 4-0. Eu cred că noi nu avem valoare, cred că am rămas în urmă şi cu sistemul de pregătire, de antrenament, din punct de vedere tehnic. Nu avem valoare. Nici nu ştiu ce jucători sunt, am lăsat echipa pe mână altcuiva. Ei stau pe teren şi se uită la adversar. Uitaţi-vă să vedeţi cât am alergat, 8 kilometri. Cu 8 km nu ai cum să câştigi meciul. Nu mai am niciun fel de încredere”, a declarat Gigi Becali la DigiSport.