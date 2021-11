Decizia radicală a lui Constantin Enceanu după moartea lui Petrică Mâțu Stoian: ”Îmi va fi foarte greu”

Constantin Enceanu este devastat după moartea lui Petrică Mâțu Stoian. Cântărețul suferă enorm după ce prietenul său și-a dat ultima suflare la Spitalul de Urgență din Reșița. Acesta a luat o decizie radicală după moartea solistului, chiar dacă știe că alegerea lui o să îi aducă multă tristețe.

Moartea lui Petrică Mâțu Stoian a lăsat în urmă foarte multă durere. Artiștii din România care l-au cunoscut sau au cântat alături de acesta l-au condus pe ultimul drum, iar Constantin Enceanu, care împărtășea o frumoasă relație de prietenie cu solistul, nu își poate reveni din șoc.

Interpretul de muzică populară a decedat la Spitalul de Urgență din Reșița, unde fusese transportat dintr-o clinică privată, unde urma un tratament post-covid. Acesta și-a încheiat socotelile lumești după ce a intrat în șoc septic, iar decesul lui a stârnit multe controverse în țară.

Constantin Enceanu se luptă o durere de nedescris după moartea prietenului său. Acesta a mărturisit că își dorește să îi compună un cântec. El a recunoscut că o să îi fie foarte greu să îi dedice o piesă, mai ales pentru că ținea la Petrică Mâțu Stoian, cei doi înțelegându-se din priviri.

Ne înțelegeam din priviri, din respirație… Când făceam improvizații le făceam de credea lumea că am exersat înainte…”, a explicat Constantin Enceanu, pentru Fanatik.ro .

Vestea morții lui Petrică Mâțu Stoian a venit ca un trăznet pentru Constantin Enceanu. Acesta a mărturisit că se afla la volan în momentul în care a aflat că prietenul său și-a încheiat socotelile lumești, așa că a oprit mașina și a urlat de durere.

„Când a murit, eram la telefon cu nașul (n.r. Doru Gujman) care era acolo, la ușă la ATI să aflu cum e… Cât vorbeam cu dânsul la telefon, a ieșit cineva și am auzit când a spus că Petre a murit. Am tras pe dreapta, eram la volan, și am urlat ca un nebun, pe câmp.

Îi spuneam lui Dumnezeu că nu este corect, că nu e drept. ‘Ce ai făcut, de ce ni l-au luat? Petre nu trebuia să plece’, strigam acolo.

M-am certat cu Dumnezeu pentru el, i-am zis că nu se poate, că nu e corect, că nu e dreptate. Ziceam ‘Nu ai făcut bine, Doamne, cum să iei un om ca el?”, a mai zis artistul.