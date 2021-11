Decizia drastică luată de primarul Sectorului 6. A anunțat concedieri masive. Cine sunt cei vizați

Primarul Sectorului 6 a anunțat concedieri în lanț. Cine sunt cei vizați și de unde vine această decizie drastică? Majoritatea românilor sunt încântați de hotărârea oficialului: ”Trebuie să lucreze doar cei care pot face față”

Primarul Sectorului 6 a anunțat că va face concedieri masive în rândul polițiștilor locali. Un număr de 100 din cei 400 de polițiști urmează să-și piardă posturile și vor rămâne astfel ‘doar cei care pot face față’.

Oficialul a oferit mai multe detalii în cadrul unui mesaj în care a indicat românilor că urmează ca Poliția Română să fie reformată, iar în prima etapă nu mai puțin de 100 de polițiști vor ‘merge către alte orizonturi.’

Ideea de a tăia din posturi a plecat de la un proces de reformă în poliția locală a Sectorului 6 care a venit la rândul ei de la ideea că în instituția în cauză trebuie să lucreze doar polițiștii locali care se implică în comunitate, care sunt profesioniști și pregătiți corespunzător și care pot face față muncii de polițist local.

Am luat această decizie în urma unui val uriaș de plângeri pe care cetățenii mi le-au adus la cunoștință cu privire la activitatea acestei instituții importante!”, a scris edilul Sectorului 6 în cadrul unui mesaj de pe pagina sa oficială de Facebook.

1. Sindicatele polițiștilor, retrograde și antireformiste, cu care am avut patru rânduri ne negocieri au demarat acțiuni de blocare în instanță a acestui proces. Acestea au împrăștiat fel și fel de zvonuri mincinoase;

2. Consilierii locali din opoziție, cot la cot funcționari din Poliția Locală, care au inventat fel și fel de opreliști procedurale și birocratice;

3. Diverse telefoane pentru a-l „salva” pe unul sau pe altul.

„Am zis-o și o repet! Concursul este pe bune, nu “salvez” pe nimeni, nu intervin în acest proces pentru că nu vreau să-l compromit! Am invitat sindicatele polițiștilor să fie observatori permanenți în orice context al acestui concurs, (ex. extragerea subiectelor, observare, etc. și oriunde și oricând)!”