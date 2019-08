De la vedetă Disney, la creatoare de filme porno: cu ce se mândrește Bella Thorne

Ai crede că PornHub trăiește din conținutul erotic al altora, dar au făcut investiții din ce în ce mai mari în conținut original, iar un titlu iminent ar putea depăși toare recordurile de audiență. O are în spatele camerei pe Bella Thorne.

La doar 21 de ani, povestea lui Bella Thorne a făcut înconjurul lumii. Actrița a devenit vedetă internațională după ce a jucat în serialul Shake It Up de pe Disney Channel. Între timp, s-a făcut remarcată după ce și-a postat pe Twitter propriile fotografii nud, pentru că un hacker a amenințat-o că le publică dacă nu-i dă o anumită sumă de bani.

Cel mai recent capitol din viața ei gravitează în jurul peliculei Her and Him (Ea și el). Acesta este un film pentru adulți care a fost finanțat prin intermediul programului Pornhub`s Visionaries Director`s Series. Înainte de premiera lung metrajului în cadrul Festivalului Internațional de Film Oldenburg din Germania, vedeta a fost intervievată de către cei de la PornHub într-un clip Behind the Scenes pe care îl poți vedea mai jos.

Deși probabil că a fost vorba de o sumă foarte generoasă de bani la mijloc, Bella Thorne s-ar putea să nu fie cea mai potrivită persoană pentru a regiza un film porno. În ultimii ani, a fost cap de afiș datorită problemelor sale emoționale. Mai mult decât atât, a admis că a fost abuzată în copilărie.

Filmul se intitulează „Ea și el” („Her & Him”) și spune povestea „unui băiat în vârstă de douăzeci și ceva de ani care descoperă un mesaj în telefonul prietenie sale, ceea ce le întrerupe rutina de dimineață și aduce situația în afara controlului și din cauza atracției sexuale”, se arată într-un comunicat Pornhub. „Oamenii sunt cam speriați să facă un film ca acesta când subiectul este legat de dominare și supunerea dintre un bărbat și o femeie și cum această relație poate deveni destul de acidă”, a adăugat Bella.