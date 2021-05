De la Survivor direct în politică. Cine este Războinicul care a luat o decizie radicală

În 2019 fanii Survivor România făceau cunoștință cu un potențial câștigător al competiției, pe atunci denumită ”Exatlon”, la Kanal D. În echipa ”Războinicilor” își făcea apariția luptătorul Ovidiu Jimborean. Din păcate traseul lui în competiție nu a fost lung. Întors în România, Ovidiu Jimborean a decis să schimbe mănușile cu costumul și să-și încerce norocul în alt domeniu.

Pe vremea când celebrul show ”Survivor România”, era cunoscut sub numele de Exatlon, difuzat la Kanal D, în echipa ”Războinicilor”, condusă de Giani Kiriță, a făcut parte pentru o vreme și Ovidiu Jimborean. Fost luptător de full-kombat, tânărul sportiv și-a încercat norocul în cadrul competiției de la Kanal D. Din păcate, nu a rezistat mult. În urma unor probe dure Ovidiu Jimborean s-a accidentat și la duelul împotriva lui Alex Stoica din echipa ”Faimoșilor, pierdea și era eliminat. La finalul acelui duel Ovidiu Jimborean declara:

” Văd ca pe o loterie; astăzi ai o zi mai bună, mâine mai proastă. Azi am reușit să ajug spre final, dar se pare că nu am stat foarte bine la țintă. Voi merge acasă și credeți-mă că cel puțin o lună de zile doar asta voi face.

Dezamăgit de prestația sa, și după eliminarea de la Survivor, Ovidiu Jimborean revine în țară și i-a o decizie surprinzătoare. Tânărul în 2020, de 32 de ani la acel moment, decide să lase mănușile de luptător și să îmbrace costumul unui viitor politician. Conform publicației ZiaruldeCluj.ro, în 2016 Ovidiu Jimborean a mai avut o tentativă la primăria din Toplița, candidând ca independent.

Așa că la alegerile locale de anul trecut face din nou pasul spre politica locală, candidând din nou pentru același fotoliu. Ca orice viitor politician Ovidiu Jimborean și-a susținut și campania electorală, dar a decis să facă acest lucru pe Facebook. La finalul scrutinului, nu a câștigat poziția de primar, dar a obținut 232 de voturi. Tânărul Ovidiu Jimboreanu și-a justificat decizia de a candida din nou în 2020, declarând:

”Eu sunt din Toplița, m-am născut în Toplița. Am crescut în Toplița până la 19 ani. După care am plecat la Cluj ca să mă specializez și ca să devin omul care sunt astăzi. (…) Între timp, fratele meu, care e preot, și care nu are voie să se implice în politică, mi-a zis: «Tu știi că ești foarte popular la tine în oraș? Tu ai fost participant la Exatlon, ai rezultatele pe care le ai la nivel internațional și național în sporturile de contact. Ai pregătirea necesară, pentru că ești absolvent de Administrație Publică. Ai masterat în engleză pe managementul serviciilor publice.

Cunoști 4 limbi, toate acestea te pot ajuta într-o campanie electorală. Eu i-am zis că nu aș vrea, el mi-a spus că știe că nu îmi e dragă politica. Dar de ce să nu candidez independent? Să merg să dovedesc lumii de ce am plecat din Toplița în urmă cu 13 ani, că m-am dus să mă specializez.”, povestea Ovidu Jimborean celor de la ZiaruldeCluj.ro în 2020.