De ce vaccinurile împotriva Covid nu oferă protecţie pe viaţă, la fel ca alte vaccinuri. Explicaţiile specialiştilor

Apariția actualelor vaccinuri COVID-19 a venit exact la momentul potrivit când am început să ne confruntăm cu variante. Variantele coronavirusului Alpha, Beta și Delta s-au răspândit în moduri alarmante. Deși am reușit să parcurgem un drum lung, vaccinurile și imunitatea lor în scădere au devenit acum o preocupare îngrijorătoare. Cu variante de îngrijorare cu răspândire mai rapidă, devine extrem de clar că aceste vaccinuri COVID-19 la care am sperat s-ar putea să nu fie la fel de eficiente sau se asigure imunitate durabilă.

Ne oferă sau nu imunitate pe viață actualele vaccinuri COVID-19

Actualele vaccinuri COVID-19 au fost, cel puțin pentru unii, o mare gură de aer într-o perioadă în care nimic nu părea a funcționa. Deși s-a speculat că protecția generată de actualele vaccinuri COVID-19 poate oferi o imunitate suficientă împotriva infecției, este evident că imunitatea poate scădea rapid și poate slăbi protecția în timp.

Există o mulțime de dovezi și date clinice care susțin acest lucru. Se speculează în prezent că aceste vaccinuri COVID-19 pot genera un răspuns de protecție de vârf, timp de 6-9 luni, după care apărarea anticorpilor poate scădea și poate slăbi prevenirea.

Specialiștii spun că rămâne neclar dacă actualele vaccinuri COVID-19 pot vorbi de imunitatea pe toată durata vieții. Adică anticorpii să reducă complet șansele de a contracta COVID-19 pe parcursul vieții.

Și, cu toate astea, ar putea fi posibilă cu aceste vaccinuri COVID-19 pe care le avem. Avem o mulțime de dovezi actuale cu privire la apărarea dată de aceste vaccinuri, spun specialiștii.

Cercetătorii dau verdicte pesimiste

Și totuși, cercetătorii consideră că este prea devreme acum să credem că aceste vaccinuri ar putea oferi protecție pe termen lung. Chiar și în cazul dozelor de rapel, la a treia doză, care vor deveni un mandat în lunile următoare.

Chiar și cu șanse mari de eficacitate la actualele vaccinuri COVID-19, există un motiv care reduce drastic prevenirea unie infectări. Specialiștii spun că este vorba de însăși natura virusului. Aceasta îl face, de asemenea, atât de diferit de alte vaccinuri utilizate, sunt de părere specialiști.

„Eficacitatea unui anumit vaccin depinde de o mulțime de factori probabili. De la rata anticorpilor în descompunere, răspunsul imun pe care vaccinul îl provoacă, localizarea infecției și, în cele din urmă, mutații.”, spun studiile.

Unele dintre celelalte vaccinuri utilizate în mod obișnuit oferă șanse de protecție surprinzător de mari. Vaccinul împotriva tetanosului, vaccinul împotriva varicelei previne infecțiile până la 10-12 ani.

Vaccinul antigripal suferă modificări și vaccinul împotriva rujeolei durează o viață. Cercetătorii spun că aceste vaccinuri îndeplinesc toate cerințele și oferă o apărare imunitară în trei direcții.

Cercetătorii vorbesc de direcții de la transmiterea infecției, într-o măsură considerabilă, la severitatea și mortalitatea dată de boală.