De ce sunt denumite uraganele cu nume de femeie. Cum și cine ”botează” aceste fenomene extreme

Se aude că urganele care poartă nume de femei sunt mai răvășitoare decât cele cu nume de bărbați. Cum și cine ”botează” aceste fenomene extreme?

Katrina, Wilma, Paloma, Irma sunt câteva dintre fenomenele de-a dreptul răvășitoare. Cu nume de femei, fac ravagii în lume mai ceva decât cele ce poartă nume de bărbați. De altfel, studiile arată că, de-a lungul istoriei, acele uragane cu nume feminine au provocat mai multe victime decât cele care poartă nume de bărbați. Așadar, dacă stai în calea unui uragan, discriminarea de gen te poate ucide.

„Uraganele cu nume de femei (vs cele cu nume de bărbaţi) cauzează în mod semnificativ mai mulţi morţi, în mod aparent din cauza faptului că oamenii le percep ca având un risc mai mic şi se pregătesc mai puţin”, notează echipa de cercetători îm Proceedings of the Național Academy of Science.