De ce să nu ţii rufe murdare în maşina de spălat. Avertismentul specialiştilor pentru gospodine

Odată cu ritmul alert al vieții de zi cu zi, mulți dintre noi recurgem la cele mai rapide și simple obiceiuri, cu scopul de a economisi timp. Unul dintre acestea este și depozitarea hainelor murdare în mașina de spălat. Deși poate părea un truc eficient, riscurile unei slabe igiene cresc considerabil. Află ce nu trebuie să faci pentru a menține atât mașina de spălat, cât și hainele în stare optimă.

De ce nu este bine să păstrăm lucruri murdare în mașina de spălat

Dacă te-ai decis să economisești timp și spațiu prin depozitarea hainelor folosite în mașina de spălat lucruri, în loc de coș, specialiștii te anunță că nu este cea mai bună decizie.

Deși poate părea la îndemână, lucrurile murdare depozitate într-un spațiu umed, precum mașina de spălat, care tocmai a fost folosită pentru spălarea unui alt set de haine, poate avea consecințe nefericite pentru sănătate.

Astfel, gospodinele trebuie să cunoască riscurile legate de păstrarea hainelor umede în aceste aparate, oferindu-le un mediu propice pentru dezvoltarea bacteriilor și posibile consecințe asupra sănătății pielii și nu doar.

Potrivit unui studiu din 2020, publicat în GMS Hygiene and Infection Control, mediile umede creează condiții ideale pentru supraviețuirea bacteriilor. În plus, un alt studiu din 2021, publicat în Applied and Environmental Microbiology, a evidențiat că bacteriile întâlnite în rufele murdare pot proven din materii fecale și pot include organisme precum E. coli și salmonella.

Așadar, păstrarea hainelor contaminate în interiorul mașinii de spălat, în special atunci când acestea sunt umede de la transpirație sau alte surse, poate favoriza dezvoltarea bacteriilor, atât pe textile, cât și în interiorul aparatului. Această situație nu doar că poate duce la un miros neplăcut persistent pe haine, chiar și după spălare, dar și la riscuri pentru sănătate, potrivit House Digest.

Factorii care pot conduce la apariția mucegaiului în mașina ta de spălat

Mucegaiul este inamicul numărul unu a mediilor întunecate, neaerisite și umede. Din păcate, o mașină de spălat recent folosită și nezvântată corespunzător reprezintă mediul propice pentru apariția acestei ciuperci, de care scapi foarte greu.

Un studiu realizat în 2015 și publicat în Fungal Biology, a investigat 70 de mașini de spălat goale și a descoperit că 79% dintre acestea conțineau anumite tipuri de ciuperci.

Acest fenomen este mai frecvent în mașinile cu încărcare frontală, unde garnitura etanșă de cauciuc, concepută pentru a preveni scurgerea apei, devine un mediu propice pentru creșterea mucegaiului.

Pentru a minimiza riscurile, experții recomandă utilizatorilor să lase ușa mașinii de spălat deschisă atunci când nu este în funcțiune, permitând circulația aerului și prevenind acumularea de umiditate.

În plus, este esențial să se evite lăsarea hainelor murdare în mașină pentru perioade îndelungate, deoarece aceasta poate bloca circulația aerului, crescând umiditatea și favorizând dezvoltarea mucegaiului

Hainele murdare, în special cele cu reziduuri de alimente, murdărie, transpirație și umiditate, pot deveni mediul perfect pentru dezvoltarea mucegaiului. Această situație nu doar poate crea un miros persistent de igrasie pe haine, dar și în interiorul mașinii de spălat.