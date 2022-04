De ce să mănânci mămăligă în loc de pâine din supermarket. Puțini știau acest detaliu

Mulți oameni încearcă să își facă pâinea acasă, să o consume pe cea mai bună din comerț sau să o înlocuiască. Unii dintre ei au găsit o opțiune bună: mămăliga. Deși nu merge cu toate rețetele, există câteva moduri de a o prepara astfel încât să fie delicioasă și să se combine cu mai multe produse. De ce să mănânci mămăligă în loc de pâine și cum trebuie să o gătești pentru a fi mai bună?

Mămăliga a înlocuit pâinea: de ce o aleg mulți oameni?

Mulți oameni cred că mămăliga este cunoscută doar la noi, dar nu este deloc așa. Un preparat tradițional din făină de mălai se găsește și în nordul Italiei, deși este considerat un tip de mâncare rural, fiind ieftin și rapid de făcut.

Cu toate astea, mulți bucătari celebri reușesc să o aducă în prim-plan în rețete mai complicate, devenind astfel apreciată și în zone urbane. Ea se face foarte ușor și poate fi combinată cu numeroase produse.

Se poate face din mălai sau din gris. Motivul pentru care mulți au uitat pâinea pentru ea este că aceasta nu conține gluten și poate fi consumată cu încredere de către cei care au intoleranță.

Nu o mai preparat în mod clasic!

Mămăliga este bogată în minerale, vitamine și nutrienți de care corpul are nevoie, are grăsimi sănătoase și este indicată în curele de slăbire pentru că nu are multe calorii.

Mai mult decât atât, porumbul din care e făcută asigură o concentrație mai ridicată de fosfor, magneziu, zinc, potasiu, cupru, seleniu și mangan.

Uită de modul clasic de a o prepara și lasă-ți imaginația să zboare. Mai exact, poți prepara pentru familia și invitații tăi mămăligă prăjită sau coaptă ori friptă pe grătar. Mai mult decât atât, mai poți să gătești și batonașe de mămăligă cu brânză înauntru.

Mod de preparare

Pune la fiert apa cu un pic de sare, iar după ce începe să clocotească adaugă în ploaie făina de mălai și amestecă pe tot parcursul cu un tel pentru a nu se forma cocoloașe. Fierbe mămăliga la foc mic până se îngroașă.

Toarnă totul într-o formă cu pereți detașabili și lasă la răcit. Dă tava la frigider pentru câteva ore și acoperă recipientul cu folie de plastic pentru a nu lua mirosuri diverse.

Taie compoziția în pătrățele sau dreptunghiuri. Poți pune în interior bucățele de brânză, ulterior să modelezi cu mâinile mămăliga pentru a ,închide’ bucățile. Prăjește fiecare baton în unt cu ierburi și gustarea sau garnitura ta este gata!