De ce numai la români există expresia ‘mă trage curentul’. Obsesia unui popor

Cu siguranță am auzit pe cineva sau chiar noi am acuzat astfel de dureri, învinuind vicleanul curent de aer. Cum au descoperit românii că durerea își are originea de la briza de aer și cum se transmite această idee de la o generație la alta.

De ce există expresia ”mă trage curentul”

Chiar și cei care nu cred în fenomenul acesta al curentului, la un moment dat, ajung să închidă toate geamurile din casă noaptea, fiindcă dimineața se trezesc cu o durere inexplicabilă.

” M-a tras curentul la măsea”

Nu este secret faptul că sunt români care au probleme cu măselele și amână vizita la dentist, ori din cauza fricii, ori din lipsă de bani. Însă când ajung la medicul stomatolog, vinovatul este curentul care ”îi trage”, dându-le durerea insuportabilă de dinți.

Principala cauză a durerii nu este nici pe departe, aerul rece, ci mai probabil o infecție netratată, o carie, o inflamație a nervului dentar sau erodarea smalțului, care expune dentina și favorizează sensibilitatea dentară. Cu alte cuvinte, ori că te trage curentul, ori bei un pahar cu apă rece sau mănânci o înghețată, rezultatul e același.

„La mijloc este vorba despre o durere care oricum ar fi apărut la un moment dat. Expunerea la frig sau la curenți de aer nu face decât ca aceasta să apară mai devreme și la o intensitate mai mare”, explică medicul stomatolog Ionuț Leahu, potrivit Csid.ro.

Briza de aer nu are nimic de-a face cu durerea de șale

Stând cu orele pe scaun, suntem campioni și la capitolul sedentarism. Mulți dintre români nu fac nici măcar 10 minute de mișcare pe zi, kilogramele fiind peste limita normală, dar cu toate astea cumpărăm tot felul de geluri și creme, sperând să scăpăm de articulațiile inflamate și mușchii înțepeniți ”de curent”.

Dacă adăugăm la cele de mai sus și lipsa celor doi litri de apă necesari zilnic, care ajută la prevenirea pietrelor la rinichi situația devine un pic mai limpede.

Vată în urechi, faimosul scut anti-curent

Bine știuta durere de urechi, însoțită adesea cu durere de cap, din cauza ”statului în curent”. Dintre o infecție bacteriană și o briză de aer, alegem cu siguranță curentul drept cauză a durerii de ureche. Însă, doctorii au altă explicație pentru acest fenomen. Otita sau mastoidita, afecțiuni care apar frecvent în sezonul cald, dar și ca urmare a folosirii bețișoarelor de urechi.

Așadar, în caz că vă doare urechea și, mai ales, dacă aveți și alte simptome, precum secreții neobișnuite și urât mirositoare, tulburări de auz, febră/frisoane, nu dați vina pe curent, ci programați cât mai rapid o consultație la medicul ORL.