De ce nu vrea Alexia Eram să se mărite cu Mario Fresh. Abia acum a spus adevărul: „Fiecare face ce vrea”

Am aflat de ce nu vrea Alexia Eram să se mărite cu Mario Fresh. Fiica Andreei Esca se iubește cu cântărețul de pe vremea când amândoi aveau 14 ani, însă abia acum a spus adevărul despre relația pe care o au. De ce tot amână cei doi, de fapt, să își oficializeze relația.

Alexia Eram, fiica Andreei Esca, este cu cântărețul Mario Fresh de mai bine de șase ani, însă nu se simte pregătită să meargă în fața altarului alături de artist.

Fiica Andreei Esca se consideră mult prea mică pentru a face pasul cel mare. De asemenea, fiica Andreei Esca consideră că mai are mult de copilărit, neânțelegându-i pe aceia care o întreabă dacă are de gând să îl facă tătic pe Mario Fresh.

„Nu mă deranjează neapărat. Poate e normal să fiu întrebată. Dar am 22 de ani, nu știu de ce sunt întrebată. Dar, evident că sunt foarte multe titluri care mă afectează, dar până la urmă acesta este jobul, așa că nu trebuie să bagi în seamă și cam atât.

Am 22 de ani, repet. Evident că fiecare face ce vrea, puteți să vă căsătoriți la 22 de ani și să faceți copii, dar eu simt că mai vreau să copilăresc. Evident că Mario gândește la fel, că dacă am avea alte percepții nu am mai fi împreună”, a spus Alexia Eram.