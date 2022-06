De ce nu participă Chef Florin Dumitrescu la America Express. A dat cărțile pe față

Florin Dumitrescu, unul dintre cei trei jurați de la celebra emisiune culinară „Chefi la cuțite”, a decis să spună tot adevărul despre „America Express”, concurs filmat tocmai în America de Sud. Vedeta de la Antena 1 refuză să participe la competiția trustului Impact, deși a primit nenumărate oferte. Pe niciuna nu a acceptat-o, motivul fiind unul surprinzător.

Colegul lui Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu a spus adevărul despre „America Express”. Cele nouă echipe care au acceptat provocarea Antenei 1 au de parcurs o rută de peste 7.000 de kilometri prin America de Sud. Florin Dumitrescu și-a deschis sufletul în fața fanilor, cărora le-a mărturisit de ce nu merge și el, deși Bontea a câștigat premiul cel mare, de 30.000 de euro, împreună cu Răzvan Fodor. Acum, curajosul care a plecat este Cătălin Scărlătescu, însoțit de iubita lui, actrița Doina Teodoru. Cum era de așteptat, internauții sunt curioși dacă juratul de la „Chefi la cuțite” va fi următorul concurent.

Chef Florin Dumitrescu recunoaște că i s-a propus să participe la „America Express”, dar a refuzat. Nu același lucru au făcut colegii săi, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu, care au acceptat aventura vieții lor. Primul a câștigat „Asia Express” alături de Răzvan Fodor, iar noul sezon „America Express” îl are în prim-plan pe Scărlătescu.

Și lui Dumitrescu i s-a propus să participe la competiția Antenei 1. Pe rețelele sociale, vedeta a făcut o sesiune de întrebări și răspunsuri, lămurind astfel câteva dintre curiozitățile fanilor săi.

Juratul „Chefi la cuțite” a spus că a primit de foarte multe ori această ofertă, dar a refuzat de fiecare dată. Florin Dumitrescu a mărturisit că nu poate sta prea mult timp departe de familia sa.

În schimb, acesta s-a bucurat foarte mult când a aflat că Scărlătescu va apărea la „America Express”: „M-am bucurat pentru el și i-am urat succes pentru că e o experiență grea și are nevoie de succes.

Momentul adevărului a venit odată cu aniversarea a opt ani de căsnicie cu Cristina Sima, alături de care are două fete. Cunoscutul bucătar a lăsat un mesaj emoționant în social media și câteva imagini de nuntă.

„Una dintre cele 3 cele mai fericite zile din viața mea. Pe 7 iunie 2014 am dansat la nunta noastră, pe All of Me, am avut o nuntă zic eu perfectă, muzică bună, prieteni și familia aproape. Nu o să uit niciodată când am văzut-o în rochia de mireasă în ușa bisericii, m-a impresionat frumusețea ei, eleganța și strălucirea. Ce e mișto, e că sentimentul nu a dispărut deloc. Cine zice că dragostea durează doar 3 ani, nu ne cunoaște pe noi doi. Așa că, draga mea, te mai măriți o dată cu mine?”, a precizat Florin Dumitrescu pe Instagram.