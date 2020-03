De ce nu are copii Ion Iliescu. Ce s-a întâmplat în timpul mariajului cu Nina

Fostul Președinte Ion Iliescu, nu are până în momentul de față nici un moștenitor. Acesta nu a reușit să aibă nici un copil pe tot timpul mariajului său cu Nina Iliescu. Ce i-a oprit pe cei doi?

Poate că mulți s-au întrebat de ce fostul președinte din perioada post decembristă nu are copii. Deși majoritatea președinților au avut moștenitori, soția lui, Nina Iliescu, a trecut prin momente teribile în tinerețe. Aceasta a avut de-a lungul timpului trei sarcini, fiind considerate toxice, nu le-a putut duce până la capăt. Conform celor menționate de fostul șef al statului, Nina Iliescu nu a mai fost aptă pentru sarcină. „Ba chiar ne-am dorit, dar nu a fost să fie…Soția mea a avut trei sarcini toxice, iar după aceea…nu s-a mai putut”, a declarat Ion Iliescu pentru libertatea.ro

Adoptarea unui copil a fost de astfel, imposibilă. Viața lui Ion Iliescu a fost una foarte agitată, dar și solicitantă din mai multe cauze, iar asta a dus la o adopție ce nu ar fi fost posibilă în tinerețea sa. Soția sa este inginer de profesie, dar a fost și cercetător științific în domeniul coroziunii metalelor.

Astăzi pe data de 3 martie, președintele din perioada post decembristă, a împlinit vârsta de 90 de ani. După Revoluția de la 1989, Ion Iliescu este considerat omul care a condus România. În prezent, este acuzat de mai multe crime împotriva umanității din Dosarul Revoluției. Acesta a fost născut pe data de 3 martie 1930, în Oltenița. Tatăl său pe nume Alexandru, a fost comunist ilegalist. De asemenea, acesta a făcut o declarație despre cum a fost abandonat de mama sa, la vârsta de doar de un an.

„Adevărul este că împrejurările vieţii au făcut ca, la vârsta de un an, să fiu abandonat de propria-mi mamă, care nu s-a interesat niciodată de soarta mea. Nu i-am reproşat niciodată nimic, dar nici nu am băgat-o vreodată în seamă. Am convieţuit cu ţiganii, de care nu mă deosebeam deloc, în Olteniţa. Şi erau ţiganii muncitori, care o duceau cel mai greu, şi erau lăutarii, care erau aristocraţia ţigănească. Petreceam mult timp prin casele lor, mai ales că arătam cam la fel ca puradeii lor”, a povestit fostul președinte într-o scrisoare citată de adevărul.ro