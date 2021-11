De ce Benone Sinulescu va avea mai mulți preoți la înmormântare. Detalii de ultimă oră (exclusiv)

Cu doar 24 de ore în urmă, pe 18 noiembrie, Elena Sinulescu anunța decesul celui care a fost Benone Sinulescu. Deși se speculase ideea deecsului ca uramre a infectării cu covid, soția regreatatulu artist spunea clar că nu aeasta a fost cauza, ci complicațiile la plămâni, după ce contractase o pneumonie. Unul dintre cei mai iubiți artiști de muzică populară s-a stins la vârsta de 84 de ani în locuința sa din Arad, nde se retrăsese de ceva vreme. Tot Elena Sinulescu a mai spus redacției Impact de ce la înmormântarea artistului vor fi przenți mai mulți preoți.

În urmă cu câteva luni Benone Sinulescu ajungea la o clinică privată din Timișoara unde i s-au făcut mai multe analize tomograf și i se constatase o afecțiune cronică. Informația era confirmată de Elena Sinulescu, femeia cu care regretatul artist era căsătorit de mai bine de 40 de ani.

Cu toate astea nu a dat alte detalii, dorind să păstreze acest aspect privat. Dar starea de sănătate a solistului a fost pusă la grea încercare, după ce fusse diagnosticat cu pneumonie. Elena Sinulescu a povestit redacției Impact despre starea de sănăate și despre faptul că nimic nu prevestera decesul survenit ieri.

„Nu a existat niciun semn, nimic care să-mi fi dat de gândit. Chiar şi în ultimele zile, când a contactat pneumonia, totul părea sub control. Spun ca să ştie toată lumea. Benone Sinulescu nu a murit de COVID. I-am făcut mai multe teste, inclusiv unul de tip PCR, şi toate au avut acelaşi rezultat, negativ.

Când am văzut că din cauza pneumoniei nu mai poate înghiţi, am luat măsuri imediat şi am cerut ajutor medical. Primea cele necesare prin perfuzii. În plus, am controlat şi concentraţia de oxigen în permanenţă. Nimic nu prevestea nenorocirea asta. Nici nu am apucat să ne luăm la revedere!”, declară pentru Impact Elena Sinulescu.