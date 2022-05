De ce Andreea Marin nu s-a machiat niciodată până la 18 ani. Reacția vedetei TV te va surprinde

Andreea Marin nu are nevoie de nicio prezentare, fiind una dintre cele mai cunoscute și apreciate vedete din România. Frumoasa prezentatoare TV are o siluetă distinsă și un chip de adolescentă, de care are mare grijă. Care este secretul frumuseții Andreei Marin? Vedeta a explicat de ce nu s-a machiat până la 18 ani.

Cum își menține Andreea Marin tenul veșnic tânăr

Andreea Marin reușește mereu să surprindă prin postura elegantă, modestie, rafinament și bun gust, fiind un adevărat exemplu pentru tinerele din ziua de astăzi.

Într-un interviu acordat în exclusivitate celor de la Revista Ego, fosta Zână a Surprizelor a mărturisit care sunt secretele sale de frumusețe și ce trucuri are pentru a arăta mereu impecabil.

Prezentatoarea TV a mărturisit că mereu se demachiază, înainte de a merge la culcare, având întotdeauna grijă ca tenul ei să primească îngrijirea de care are nevoie.

„Nu renunț niciodată la procesul de demachiere. Mi se pare foarte important să pui capul pe pernă cu tenul curat, să lași pielea să respire. Nu e vorba doar despre machiajul care încarcă tenul nostru și îl îmbătrânește pe termen lung, dar și trăim într-o lume cu poluare, cu hrană care nu este întotdeauna corectă, nu este întotdeauna sănătoasă. Toate acestea se văd pe tenul nostru. El protestează într-un fel. Dacă nu ai grijă nici măcar să-l demachiezi, după o zi în care ai avut tenul încărcat, îi faci un rău pur și simplu și grăbești îmbătrânirea tenului.”, a declarat Andreea Marin, în exclusivitate pentru ego.ro.

Andreea Marin nu s-a machiat până la 18 ani

Andreea Marin și-a făcut debutul în televiziune la 18 ani și, de atunci, este o prezență constantă în topul celor mai urmărite și apreciate vedete din România.

Prezentatoarea TV a dezvăluit faptul că, la sfârșitul adolescenței, nu se machia deloc și nu simțea nevoia să-și încarce tenul cu substanțe puternice. După 30 de ani de carieră, Andreea Marin se poate lăuda cu faptul că nu are niciun rid adânc pe chip.