De ce a rupt un bărbat un manuscris de sute de milioane de euro. Așa ceva este de necrezut

Un bărbat a rupt un manuscris istoric ce este estimat la câteva sute de milioane de euro. Ce a crezut că este și cum a ajuns pe mâinile acestuia? Ce cuprindea pergamentul și de ce însemna atât de mult pentru cultura țării de proveniență?

Un manuscris de sute de milioane de euro, tăiat în două

Un bărbat din Hong Kong a rupt în două un manuscris extrem istoric estimat la 2,3 miliarde de dolari honkonghezi (252 milioane de euro). Acesta aparținea fondatorului Chinei comuniste, Mao Zedong. Bărbatul l-a rupt în două crezând că a cumpărat un act fals, arată presa locală citată de EFE. Ziarul South China Morning Post mai scrie că pergamentul făcea parte dintr-un grup de 10 obiecte sustrase pe data de 10 septembrie din locuința unui colecționar. Totalul pierderilor s-a ridicat la 5 miliarde honkonghezi (549 milioane de euro). În manuscris se afla scris un poem al lui Mao (1893 – 1976) și era cel mai valoros lucru furat din imobilul colecționarului. Printre acestea se afla și un timbru emis în anul 1968 cu sloganul „Toată țara este roșie”.

Fu Chunxiao, colecționar, este și membru al Societății Filatelie din Hong Kong, dar și organizator al unor expoziții cu obiecte ale revoluției chineze. Pergamentul a ajuns în mâinile unui bărbat care a dat 500 de dolari honkonghezi pe pergamentul istoric, adică (54,9 euro). Supărat din cauza credinței că este fals, l-a tăiat în două pentru a-l putea depozita, acesta având măsura de doi metri. Autoritățile au lansat un apel public pentru returnarea obiectelor sustrase în urma jafului, iar acesta s-a predat singur după ce a realizat de fapt pe ce pusese mâna.

Momentul important din timpul conducerii

În urma războiului civil, Partidul Comunist Chinez ce s-a afla sub conducerea lui Mao a preluat puterea în China preclamând Republica Populară Chineză. Liderul s-a născut într-o familie de țărani și a reușit treptat să-și depășească condiția. Și-a terminat studiile, deși a fost nevoit să abandoneze școala la 13 ani pentru a-și ajuta tatăl la fermape care o deținea și între timp s-a alăturat armatei. Sub conducerea sa au fost inițiate o serie de reforme cu caracter țărănist introduse ulterior populației. Între anii 1953 – 1958 acesta a inițiat primul plan cincinal prin care China trebuia să devină cea mai puternică puterea a lumii. Cel mai important moment al conducerii lui Mao a fost cel de-al doilea Plan Cincinal numit şi “Marele salt înainte” lansat în 1958 – după modelul sovietic ce are la bază industria grea.