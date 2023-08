De ce a refuzat Mircea Lucescu oferta de la FCSB. „Problema nu a fost Gigi Becali” – VIDEO

Mircea Lucescu are 78 de ani, dar nu duce lipsă de oferte. Al Nassr și Fenerbahce i-au propus contracte în această vară, iar Dumitru Dragomir a spus că are informații că a fost dorit și de FCSB. Nu este prima oară că Gigi Becali visează că ar putea să lucreze cu actualul antrenor de la Dinamo Kiev. „Il Luce” a acordat un interviu exclusiv playsport.ro în care a dezvăluit că a fost tentat să accepte oferta omului de afaceri din Pipera.

Mircea Lucescu mai are un an de contract cu Dinamo Kiev și este decis să-l ducă până la final, deși a avut oferte de a antrena Al Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo, iar baskanii de la Fenerbahce au venit la București să-l curteze.

Dumitru Dragomir a lansat bomba, după ce FCSB a ratat calificarea în play-off-ul Conference League și a spus că Gigi Becali a vrut să-l aducă antrenor pe Mircea Lucescu. Tehnicianul a recunoscut discuțiile, într-un interviu exclusiv acordat playsport.ro, dar susține că propunerea este mai veche.

„Am discutat cu el. M-a rugat să mă duc fiindcă nu mai era nimeni pe lângă echipă, să vorbesc cu jucătorii, dar nu s-a pus problema… Eu îl respect foarte mult pe el şi el mă respectă foarte mult pe mine. Niciodată nu am refuzat un sfat. Cine mi-a cerut, am fost prezent. Am considerat că am această datorie ca experienţa mea să servescă cuiva.

El ar fi vrut să merg. Nici eu nu puteam să spun nu în acea perioadă, Dinamo nu mai exista, eram aici acasă, dar când am văzut reacţia presei şi a unora dintre suporteri, am renunţat”, a declarat Mircea Lucescu într-un interviu exclusiv acordat playsport.ro.