De ce a plecat Oase de la America Express, de fapt. Motivul pentru care s-a retras: „Am nevoie de o pauză!” EXCLUSIV

Absența lui Ionuț Dongo, alias „Oase”, din prim planul uneia dintre cele mai îndrăgite emisiuni de televiziune la acest moment, „America Express”, nu putea trece neobservată. Partener tradițional al Irinei Fodor, cei doi au reușit foarte bine să pună „sarea și piper” peste o emisiune în care oricum adrenalina deține unul din rolurile principale. Numai că partea masculină a prezentatorilor a decis că are neapărat nevoie de o perioadă de relaș, chiar dacă asta presupune să nu mai ajungă la întâlnirea cu emisiunea și suteme ei de mii de fani.

El neagă orice alt scenariu care-l îl vizează în această chestiune: „Nu există nicio altă motivație, nici știută, nici neștiută, și le-am spus asta și fanilor emisiunii. E doar o chestiune personală, care, pur și simplu, s-a nimerit exact în această perioadă să mă determine șă iau o asemenea decizie căreia nu m-am putut opune!”, mai spune el.

La 45 de ani, Ionuț Dongo susține că fiecare dintre noi a experimentat în viața personală un moment similar, în care a simțit că trebuie „să se oprească și să caute o soluție pentru ceea ce urmează”.

„Nu știu cât va dura perioada asta de căutări personale. Poate o zi, poate două, o lună, poate mai multe. Habar nu am! Nici eu nu știu exact fiindcă aș ști cel mai probabil numai dacă aș reuși să găsesc și ceea ce vreau să fac pe mai departe. De aceea am ales să mă opresc puțin, tocmai ca să-mi dau niște răspunsuri și să aleg încotro voi decide să mă îndrept”, indică același Oase.

El e de părere că în acest moment trebuie să fie răbdător cu el însuși, fiindcă crede că are de-a face cu o alegere grea.

„Cu dansul, spre exemplu, nu am mai reușit să am o relație aparte, profesionistă, de 13 ani. De atunci nu am mai dansat așa cum o face cineva care e pasionat de dans. Sigur, în cluburi, mai rar sau mai des, mă mai distrez, dar nu e același lucru. Iar în materie de emisiuni de televiziune, în materie de colegi nu am vreo preferință în acest moment. Cred că după ce voi depăși actuala situație, voi putea arăta iar lumii că pot face pereche bună cu aproape oricine!”, sună crezul său profesional din trecut, dar și din viitor, cel mai probabil.