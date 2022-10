De ce a plecat Alexia Eram fără iubitul ei în vacanță la Paris. Motivul pentru Mario Fresh nu a însoțit-o

Alexia Eram, fără iubit în vacanță la Paris. Fiica Andreei Esca a avut un program foarte încărcat în ultima perioadă de timp. Imediat cum a avut câteva zile libere, a ales să profite de ocazie și să se refugieze în inima orașului iubirii. Surprinzător sau nu, tânăra nu a fost însoțită de Mario Fresh, cu care este implicată într-o relație amoroasă de șase ani de zile.

Alexia Eram și Mario Fresh formează unul dintre cele mai longevive cupluri tinere din lumea showbiz-ului românesc. Deși s-a zvonit că au mai existat unele divergențe de-a lungul timpului, chiar și un moment de separare între cei doi, lucrurile au revenit la normal în scurt timp.

Cuplul este unul dintre cele mai apreciate din lumea mondenă. Internauții adoră să vorbească cu Alexia Eram și Mario Fresh despre povestea lor de iubire. Mai ales în circumstanțele în care au reușit să rămână împreună chiar și când, fizic, se aflau la mare distanță. Se pare, însă, că sentimentele au învins și cei doi tineri sunt alături unul de altul chiar și în prezent.

În ultima perioadă de timp, fiica celebrei prezentatoare de știri Andreea Esca a avut un program foarte încărcat. Tânăra vedetă a avut de bifat mai multe proiecte și shooting-uri în cadrul unor evenimente private. Imediat ce agenda i s-a eliberat, a ales să se relaxeze câteva zile, într-o mini-vacanță, la Paris.

„A fost o perioadă destul de aglomerată, cu evenimente și shooting-uri… Mi-am luat câteva zile off la Paris. O să vă țin la curent cu tot ce fac aici. Azi-noapte am dormit două ore pentru că am avut zbor de dimineață, la prima oră și sunt ruptă de oboseală. Dar nu am vrut să pierd ziua, așa că m-am plimbat prin oraș toată ziua și am ajuns la capătul puterilor”, a povestit Alexia Eram, pe unul dintre conturile sale de pe platformele sociale.