De ce a ajuns, de fapt, Andreea Marin la tribunal. Ce se întâmplă cu vedeta TV

Vedeta TVR, Andreea Marin, trăiește o frumoasă poveste de dragoste în această perioadă. Sufletul ei pereche, așa cum declara chiar ea, este Adrian Brîncoveanu, consul român în Libia. Numai că, zilele acestea povestea lor a fost umbrită de un drum la tribunal. Se pare că iubitul vedetei ar fi avut ceva probleme cu o vecină care l-ar fi dat în judecată.

Fosta Zână a surprizelor, Andreea Marin locuiește cu Adrina Brîncoveanu într-o clădire cu modificări făcute de acesta. Numai că, spun sursele, acest aspect a nemulțumit una din vecinele acestuia, care l-ar fi dat în judecată pe Adrian Brîncoveanu.

Sursele celor de la cancan.ro spun că nu ar fi la primul proces intentat lui Adrian Brîncoveanu de către vecină. În trecut au mai fost și alte procese, din care, spun aceleași surse, Eugenia C. ar fi câștigat doar unul singur.

La începutul lunii decembrie Eugenia C. ar fi demarat un nou proces cu aceeași speță, modificările de construcție la clădirea respectivă. Numai că, de această dată, petenta nu a mai avut succes de cauză, judecătorii dând câștig pârâtului, în acest caz Adrian Brîncoveanu.

”Admite, în parte, cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul BRÎNCOVEANU ADRIAN în contradictoriu cu pârâta C. EUGENIA. Obligă pârâta să desființeze camera creată în podul imobilului situat în București, str. ……., inclusiv scara de acces către pod, fereastra creată în acoperiș și instalațiile aferente camerei, precum și să refacă continuitatea planșeului de lemn de peste etaj și acoperișul, acestea urmând a fi aduse în starea anterioară efectuării lucrărilor de construcție de către aceasta.

Dacă până acum Andreea Marin nu a vorbit prea mult despre relația pe care o are cu Adrian Brîncoveanu, recent vedeta a decis să povestească despre acesta și despre cum decurg lucrurile între ei. Se știe că nu prea a avut noroc în relații, fie că vorbim de fosta căsnicie cu Ștefan Bănică jr. , sau de alte relații din trecut.

“E sufletul meu pereche. Am trecut și prin greu, am trăit mult timp la distanță și, până acum, le-am depășit pe toate, am traversat și momente de fericire unice, de neuitat pentru o viață, în acești trei ani de când suntem împreună”, povestea în ianuarie Andreea Marin despre noua sa relație cu Adrian Brîncoveanu.